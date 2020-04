Aber?

Sein Spiel ist schon stärker auf Umschalt- und Konterfußball ausgerichtet. Das heißt, er braucht Raum für Sprints, ein paar Meter zum Tor, um seine Geschwindigkeit auszuspielen. Bei Bayern werden sich diese Situationen aber nicht so häufig ergeben. Allerdings hat sich Werner unter Julian Nagelsmann auch im Ballbesitzspiel verbessert.

Timo Werner wäre ein guter Kompromiss

Alles in allem wäre Werner doch ein guter Kompromiss. Er wäre über außen und im Sturm einsetzbar.

An sich stimmt das. Aber auf der klassischen Flügelstürmer-Position, wie sie Coman, Serge Gnabry oder auch Ivan Perisic besetzen, würde er qualitativ abfallen. Werner ist schon jemand, der lieber in der Mitte spielt und sich ab und an mal nach außen fallenlässt.

Dann bliebe noch Kai Havertz. Würde der junge Leverkusener zu Bayern passen?

Auf alle Fälle. Havertz wäre einer, der den klassischen Zehner geben könnte. Er kann aber auch diverse andere Offensivpositionen besetzen, wenn Flick taktisch etwas umstellt. Er könnte Halbstürmer spielen, aber auch über die Flügel kommen. So, wie es auch Thomas Müller manchmal macht. Bayern könnte zum Beispiel mit Havertz halblinks spielen und mit Alphonso Davies in seinem Rücken. So könnte sich Havertz der gegnerischen Deckung entziehen, aber das sind taktische Spielereien. Havertz ist jedenfalls einer, der nicht auf einen Spielstil beschränkt ist. Er ist sehr variabel – und, was nicht zu verachten ist – taktisch noch formbar. Er kann quasi, ähnlich wie ein Joshua Kimmich oder ein Serge Gnabry, noch ins bayerische System eingepasst werden.

Wo wäre Havertz im momentanen 4-3-3 der Bayern?

Bayern spielt häufig mit einem Sechser und zwei sogenannten Achtern davor. Havertz könnte dann auf der offensiveren Acht spielen. Aber unter Flick gab es auch schon ein 4-2-3-1 mit zwei Sechsern und einem Zehner. Das wäre ideal für Havertz.

"Flick geht es um mehr taktische Flexibilität"

Dann würde es aber eng werden für Thomas Müller, oder?

Nicht unbedingt, weil der zuletzt ja auch wieder öfter auf Außen gespielt hat. Und es ist ja auch nicht gesagt, dass Havertz jedes Spiel von Beginn an machen würde. Ich glaube, den Bayern und Flick geht es einfach darum, mehr taktische Flexibilität im Kader zu haben: Mal mit Müller hinter Lewandowski, mal mit Havertz auf der Zehn – oder mit beiden auf den Halb-Positionen.

Wäre Havertz also die beste Lösung für die Bayern?

Stand heute würde ich sagen: Ja. Denn auf den Flügeln ist Bayern relativ gut besetzt und im Sturm braucht man langfristig einen anderen als Werner, um Lewandowski auch mal zu ersetzen. Dazu kommt, dass Coutinho gehen wird. Und wie gesagt: Havertz wäre talentiert, formbar und jung.

