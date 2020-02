Welche Spieler waren in den vergangenen Jahrzehnten entscheidend?

Oliver Kahn war immer ein Leader, einer, der die Bayern-Mentalität verinnerlicht hat. Ein absoluter Siegertyp, für ihn gab es nur das Gewinnen – am liebsten zu null. Er war so verbissen, dass er sauer wurde, wenn bei einer 4:0-Führung das 4:1 gefallen ist. So war Olli. Auch Lothar Matthäus und Stefan Effenberg waren überragende Anführer. In den vergangenen Jahren sind Arjen Robben, Franck Ribéry, Philipp Lahm, Bastian Schweinsteiger, Thomas Müller, Robert Lewandowski und Manuel Neuer in diesen Kreis aufgestiegen.