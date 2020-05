Stimmt der Eindruck, dass sie fußballerisch gleich ticken, oder waren Sie beide auch mal unterschiedlicher Meinung?

Wir hatten wirklich ein Vertrauensverhältnis zueinander. Ich konnte Jupp alles sagen. Natürlich hat mir manchmal etwas nicht gepasst, aber das war kein Problem. Er hat andere Meinungen akzeptiert.

Stepanovic, Daum, Toppmöller – in Ihrer Karriere haben Sie mit vielen Trainer-Persönlichkeiten zusammengearbeitet. Wo würden Sie Jupp Heynckes einordnen?

Ohne Zweifel war die Zeit mit Jupp eine der wichtigsten in meiner Laufbahn. Ich wäre ja sonst nie nach München gekommen. Bei Bayern zu arbeiten, ist etwas ganz Besonderes, davon träumen viele ihr Leben lang. Dass er mich damals mitgenommen hat, das war auch eine Auszeichnung für mich. Dafür bin ich ihm sehr dankbar.

Über die letzten Jahre hat sich Jupp Heynckes zu einer Art Elder Statesman, zu einem Helmut Schmidt, des deutschen Fußballs entwickelt. Sein Wort hat enormes Gewicht.

Das stimmt. Jupp ist ja nicht wie manch anderer jede Woche im Fernsehen, sondern er gibt nur ab und zu mal einen Kommentar ab – und der ist dann immer richtig gut und passend.

Anderes Gefühl als in Leverkusen: "In München musst du immer gewinnen"

2017 kehrten sie zusammen nach München zurück, angeblich zahlten die Bayern zwei Millionen Euro – eine Rekord-Ablöse für einen Co-Trainer –, um sie von Fortuna Düsseldorf loszueisen.

Das war natürlich komisch für mich. Aber im Nachhinein hat es den Vorteil, dass ich bei Fortuna jetzt immer eine Freikarte bekomme. (lacht)

Mit Hansi Flick hat Bayern nun den Co-Trainer zum Chef gemacht. Eine kluge Wahl?

Ich kann das nur aus der Ferne beurteilen, aber die Mannschaft spielt gut, es macht Spaß, ihr zuzuschauen. Ich denke, dass ist hundertprozentig die richtige Entscheidung.

Flicks Team ist ja zum Teil auch noch "Ihre" Mannschaft. Welche Spieler haben sich in der letzten Zeit besonders gut entwickelt?

Also zunächst einmal die älteren Spieler wie ein Thomas Müller, ein Manuel Neuer, ein David Alaba, die bringen seit Jahren Leistung auf Top-Niveau. Diese Einstellung habe ich bei Bayern immer bewundert. In Leverkusen hat man sich auch mal über einen Punkt gefreut, aber in München musst du immer gewinnen. Und dann dieser besondere 95er Jahrgang mit Joshua Kimmich, Serge Gnabry oder Leon Goretzka, das sind richtig gute Jungs. Aber auch ein Thiago, dem konnte man beim Training stundenlang zuzuschauen. Auch das habe ich Jupp Heynckes zu verdanken, dass ich so tolle Spieler trainieren durfte.

Hermann war nie am Chef-Posten interessiert: "Ich bin zufrieden"

Apropos Leon Goretzka: Er wird häufig mit Michael Ballack verglichen, den sie in Leverkusen einst ja auch unter Ihren Fittichen hatten.

Als ich Co-Trainer auf Schalke war, habe ich ihn immer mit Lothar Matthäus verglichen. Er kann mit Tempo durchs Mittelfeld marschieren, hat einen guten Schuss, einen guten Kopfball – Leon hat eine ganz ähnliche Spielweise wie Lothar.

Was muss Miroslav Klose beachten, um für Flick ein guter Co-Trainer zu werden?

Ich finde gut, dass Miro bei Bayern in der Jugend angefangen hat. Er hat ja viel geleistet für den deutschen Fußball. Trotzdem will er den Job von der Pike auf lernen. Ich denke, er wird seinen Weg machen.

Sie selbst hatten nie Ambitionen, einen Chef-Posten zu übernehmen?

Klar will jeder gerne Chef-Trainer werden, aber irgendwann merkt man dann doch, wo der eigene Weg hingeht. Ich habe ja 2015 nach der Entlassung von Frank Kramer bei Fortuna Düsseldorf vier Spiele als Chef-Trainer übernommen. Aber ich wollte das dann nicht mehr. Im Hintergrund zu arbeiten, war immer mehr mein Ding. Heute kann ich sagen, ich bin zufrieden mit dieser Entscheidung.

Lesen Sie hier: Fix! Klose ab Sommer neuer Co-Trainer von Hansi Flick