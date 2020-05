"Sané kann die Sahne auf dem Kuchen sein, er bringt Spektakel mit"

Wie meinen Sie das?

Ich glaube nicht, dass andere europäische Topklubs finanziell überhaupt in der Lage sind, gerade verrückte Angebote zu machen. Bayern ist einer der ganz großen Gewinner der Corona-Krise, der Klub hat seine wirtschaftliche Stärke demonstriert. Und seine sportliche ebenso. In der Champions League zählt Bayern zu den Topfavoriten, das war schon vor Corona so. Es ist ein bisschen schade, dass die Krise den Lauf der Mannschaft gestoppt hat.

Mit Leroy Sané wird sich Bayern vermutlich sogar noch weiter verstärken. Wie kann er dem Team weiterhelfen?

Sané bringt Spektakel mit, er kann die Sahne auf dem Kuchen sein. Nach der Corona-Zeit werden sich die Menschen nach Leichtigkeit sehnen, nach Glamour. Genau dafür steht Sané. Er hat seine Stärken in Eins-gegen-Eins-Duellen, im Dribb- ling. Timo Werner etwa ist ein anderer Spielertyp, er lebt von seiner Geschwindigkeit und braucht mehr Platz.

Triple-Trainer Jupp Heynckes hat kürzlich gesagt, dass Sané gerade "am Scheideweg" stehe und sich jetzt zeigen werde, ob er wirklich in die Elite aufsteigen könne.

Es ist genau so, wie Heynckes sagt. In diesem Alter, mit 24 Jahren, hat man als Spieler noch Potenzial, das ist völlig normal. Das sieht man bei Sané, aber auch bei Kai Havertz, Erling Haaland oder Jadon Sancho. Diese Spieler stehen jetzt an der Kreuzung, an der sich zeigen wird, ob sie es ganz nach oben schaffen oder nicht. Flick traut sich offenbar zu, Sané zu führen, ihn zu einem Weltklassespieler zu entwickeln. Es wird spannend sein, das zu beobachten.

