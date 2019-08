Inwiefern?

Es kommt auf die Auslosung an. Vor zwei Jahren hieß der Gegner des FC Bayern im Achtelfinale Besiktas Istanbul, vergangene Saison war es dann Liverpool, der spätere Sieger. Das kann man nicht vergleichen. Gegen Liverpool war das Problem, wie man ausgeschieden ist. Die letzte halbe Stunde im Rückspiel war erschreckend. Da hat man nicht die nötige Qualität und Stabilität gehabt. Ich hätte das Spiel gern mal zwei Monate später gesehen, als die Bayern-Mannschaft funktioniert hat.

Lothar Matthäus: Lob für Trainer Niko Kovac

Muss Kovac in dieser Champions-League-Saison ein besseres Ergebnis erzielen?

Wenn es nur nach den Ergebnissen geht, müssten ja nach dem Achtelfinale acht Mannschaften den Trainer rauswerfen. Die Spitze in Europa ist enger zusammengerückt, das muss man akzeptieren. Es gibt acht bis zehn Mannschaften, die die Champions League gewinnen können, eine davon ist der FC Bayern. Nuancen machen oft den Unterschied aus, persönliche Fehler, Entscheidungen des Schiedsrichters. Da kann man nicht immer den Trainer verantwortlich machen.

Wie bewerten Sie die bisherige Arbeit von Kovac?

Er ist professionell und hat in der vergangenen Saison mit dem Double etwas Außergewöhnliches geschafft, zudem einen Neun-Punkte-Rückstand in der Bundesliga aufgeholt. Für mich ist es irritierend, dass alles Negative immer gleich am Trainer festgemacht wird. Man muss Niko Kovac einfach in Ruhe arbeiten lassen.

Kai Havertz: Zukünftiger Weltfußballer?

Kommen wir noch zu Kai Havertz, einem Ihrer Lieblingsspieler. Wird er der nächste große Transfercoup des FC Bayern?

Ich weiß schon länger, dass Bayern an Havertz dran ist. Rudi Völler hat es bei "Sky" jetzt auch bestätigt. Vielleicht war das erste Angebot aus München nicht hoch genug. Klar ist aber auch: Das Jahr in Leverkusen mit Einsätzen in der Champions League wird Havertz guttun. Er ist gerade 20 Jahre alt geworden, in Leverkusen kann er sich in Ruhe entwickeln. Bei Bayern ist der Druck viel höher. Auch andere Spitzenvereine sind an Havertz interessiert, das ist kein Geheimnis. Ich bin mir sicher, dass es sein letztes Jahr in Leverkusen sein wird. Denn irgendwann kommt ein unmoralisches Angebot im dreistelligen Millionenbereich. Der FC Bayern ist im Rennen um diesen Topspieler, aber man muss sich gegen die große Konkurrenz in Europa mächtig strecken.

Trauen Sie Havertz eine Weltkarriere zu?

Er hat die Qualität dazu, Weltklasse zu werden und ist schon jetzt auf einem sehr guten Weg. Havertz kann sogar Weltfußballer werden, es wird ja mal wieder Zeit, dass ein Deutscher diese Auszeichnung erhält. Fast 30 Jahre ist es schon her, dass ich gewählt wurde. Wenn Havertz bei einem größeren Verein spielt und auch Titel gewinnt, wird er die Möglichkeit dazu haben.

