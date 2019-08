Daher hat Bayern investiert. Für Lucas Hernández, der noch in der Reha ist, und Benjamin Pavard zusammen 115 Millionen ausgegeben.

#Pavard ist ein hochinteressanter Spieler, perspektivisch mit enormem Entwicklungspotenzial. Wie Hernández wurde er als Außenverteidiger mit Frankreich Weltmeister, dann stieg Pavard mit Stuttgart ab. Wofür er natürlich nicht alleine verantwortlich war – aber der Kontrast ist schon sehr groß. Dennoch bringt er Bayern die nötige Frische. Mit Innenverteidigern ist es wie mit einem guten Rotwein: Sie reifen im Laufe ihrer Karriere – so lange der Körper mitmacht. Das Anforderungsprofil für Verteidiger hat sich aber in den letzten Jahren maßgeblich verändert.