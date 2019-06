München - Die bayerische Tormaschine produzierte auch in der Saison 2018/19 wieder zuverlässig. Insgesamt 126 Tore erzielte der FC Bayern in 49 Partien, das macht einen Schnitt von 2,57 Treffern pro Spiel. Stark! Einsam an der Spitze rangiert einmal mehr Robert Lewandowski – dem Polen gelangen in 47 Pflichtspielen 40 Tore und 13 Vorlagen.