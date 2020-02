Wie stehen nun Flicks Titel-Chancen? Seine Arbeit wird mit dem Abschneiden in der Champions League bilanziert. Bei einem Achtelfinal-Aus gegen den FC Chelsea hätte er schlechte (Weitermach-)Karten. In der Liga will man die achte Meisterschale in Serie einsacken. "Es ist noch ein langer Weg, wir versuchen unsere Position in der Tabelle bis zum Ende der Saison zu halten", sagt Flick. Aus Bayern-Sicht das Mindeste. Ein Pünktchen vor RB ist hauchdünn. Sportdirektor Hasan Salihamidzic rechnet anders: "Wir haben einen Punkt auf Dortmund (3:4 in Leverkusen, d.Red.) gewonnen." Am 4. April sieht man sich zum nächsten Topspiel, dann in Dortmund.