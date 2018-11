…über Trainer Niko Kovac: "Kovac ist ein Trainer, der alle Anlagen hat. Er kann einer werden wie Jürgen Klopp, der in Mainz glänzend war und dann die große Identifikationsfigur in Dortmund und jetzt in Liverpool wurde. Eine solche Entwicklung halte ich auch bei Kovac für möglich. Ich traue ihm eine Karriere wie Klopp zu. Er muss die Chance, die man ihm gegeben hat, jetzt nutzen. Wir haben intern klar gesagt: Der ist es, der kann es! Wir hatten beim FC Bayern große Trainer. Da war Jupp Heynckes, der überragende, da waren nach Čajkovski, Lattek, Hitzfeld, van Gaal und selbstverständlich Guardiola. Das sind Konzepttrainer gewesen. Ich traue es Kovac zu, in diese Liga aufzusteigen."