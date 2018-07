München/Philadelphia - Mit der USA-Reise startet der FC Bayern jetzt endgültig in die Vorbereitung die neue Saison. Neben etlichen Marketing-Terminen wird im Rahmen der "Audi Summer Tour 2018" aber natürlich auch Fußball gespielt. Zwei Testspiele stehen an – am 25. Juli geht es gegen Juventus Turin, drei Tage später steht ein Test gegen Manchester City an.