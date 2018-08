FC Bayern und der Supercup: Es geht um Stammplätze

Der Rest der Liga – darf man die Mannschaften Konkurrenz nennen? – wird die Signale verstanden haben. Nachlassen ist nicht bei diesen Bayern. Schon gar nicht unter dem neuen Trainer Niko Kovac, bei dem sich, so Müller, "jeder anbieten will". Ob in der A-Klasse oder beim Meister – die Reflexe der Spieler sind überall dieselben.

Es geht um Stammplätze, in Frankfurt fehlten die angeschlagenen Jérôme Boateng, James Rodríguez, Serge Gnabry sowie Weltmeister Corentin Tolisso, der erst am Sonntag das Training wieder aufgenommen hatte. Was für eine Auswahl. Müller betonte: "Die Motivation ist sehr hoch bei allen."

Bayern-Coach Kovac: Trotzreaktion war zu sehen

Aus Frust und Lust. Frust über das Ende der vergangenen Saison mit dem bitteren Halbfinal-Aus in der Champions League gegen Real Madrid und dem weggeworfenen Pokalfinale gegen die Frankfurter. Seit Anfang Mai, seit dem 2:2 im Bernabeu, war der Stecker gezogen. Die Bayern haben nun wieder Strom. Kovacs Einstand, ausgerechnet gegen den Ex-Verein, glückte in Gänze.

"Ich freue mich für Niko, dass er solch einen Start hatte. Das erleichtert vieles", meinte Sportdirektor Hasan Salihamidzic, der seinen Kumpel in höchsten Tönen lobte: "Der Trainer ist sehr fleißig, arbeitet akribisch. Er gibt der Mannschaft viele Dinge mit auf den Weg. Wir sind gut vorbereitet, die Jungs sind gut drauf."

Die Spieler schätzen die klaren Vorgaben ihres neuen Chefs. "Wir haben jetzt einen Plan und sind auf einem guten Weg", sagte Abwehrspieler Niklas Süle. Dass auch diese Meisterschaft einseitig wird? Was sonst? Weihnachten fällt auch wieder auf den 24. Dezember.

"Ich glaube, dass die Trotzreaktion zu sehen war", fand Kovac, "und in der ganzen Saison zu sehen sein wird." Die Nationalspieler würden "sich gegenseitig pushen". Denen müsse man gar nichts sagen. Glücklicher Trainer, arme Bundesliga.