"Ich denke, dass es bei Jérôme nicht ganz so schlimm ist", sagte Trainer Hansi Flick: "So ist die Information, die ich von der medizinischen Abteilung bekommen habe." Es ging wohl glimpflich aus für Bayerns Innenverteidiger, der seit mehreren Wochen wieder in Topform spielt. "Ich hoffe, dass bei Jérôme alles okay ist. Wir brauchen ihn unglaublich bei dem Turnier", sagte Kollege und Stammplatz-Rivale Süle.