An den Gegentoren ("Die waren Wahnsinn!") hatte Neuer keine Schuld. Die Schiene trägt er im Spiel nicht. Aber die Verantwortung. Eine riskante, wacklige Geschichte. Die Ampel steht auf: Gelb.

Abwehrkette: Gegentore auf allen Positionen

Niklas Süle beklagte Defizite in der "Konterabsicherung". Wie in der ganzen Saison. In Augsburg patzte auch er, Nebenmann Mats Hummels, im Pokal bei Hertha überrumpelt, war stabiler. Die Gegentore fielen über die rechte Abwehrseite, dort agiert Joshua Kimmich oft wie ein Rechtsaußen: viel zu offensiv. "Wenn sie die Fehler gegen Liverpool machen, wird es schwer", sagt Sammer. David Alaba traf zum 3:2, wirkt wieder torgefährlicher. Kimmichs Flanken (wie vor dem 1:1 auf Coman) sind Weltklasse. Vielleicht sollten sich jedoch beide in Liverpool aufs Absichern der Flügel konzentrieren. Ampel auf Rot!

Zentrales Mittelfeld: Es fehlt die Zweikampf-Härte

Kovac setzt auf das spielstarke Trio Thiago, Leon Goretzka und James, der in Augsburg beinahe ein Totalausfall war. Thiago und Goretzka bilden die Doppelsechs, interpretieren ihre Rolle nach Kovacs Geschmack jedoch zu offensiv. "Wir müssen besser stehen, brauchen eine gute Aufteilung", fordert Neuer. Mit Javi Martínez, um mehr Wucht und (Zweikampf-)Härte zu haben? Ampel auf Rot!

Außenbahnen: Es kommt auf Coman an

Wird Kingsley Coman noch fit, hat Bayern mit Serge Gnabry über rechts und Coman über links die gefährlichsten Waffen, könnte der Dynamik und Power von Liverpool etwas entgegensetzen. Ampel auf Grün – müsste Franck Ribéry für Coman spielen, dann auf Gelb.

Sturmzentrum: Lewandowski muss abliefern

Robert Lewandowski verballerte in Augsburg einige Chancen, in Liverpool will er seine Weltklasse (gerade in großen Spielen) zeigen und es seinen Kritikern (Didi Hamann!) beweisen. Lewys Vollstreckerqualitäten sind gefragt – zeigt er sie, steht die Ampel auf Grün!

Lesen Sie hier: Medien - FC Bayern plant Mega-Transfer-Angebot für Paulo Dybala