Der endgültige Bruch: Boateng kam in wichtigen Spielen immer seltener zum Einsatz. So stand er unter anderem auch beim Pokal-Achtelfinale gegen Berlin nicht in der Startelf. Hier soll es zu einer erneuten Spannung zwischen Trainer und Spieler gekommen sein. Boateng war frustriert, weil er in seiner Geburtsstadt nicht von Beginn an ran durfte. Als Kovac ihn einwechseln wollte, zog sich der Innenverteidiger offenbar zu langsam die Schuhe an. In der Folge brachte ihn der Trainer überhaupt nicht. Das nächste Kapitel in der Entfremdung zwischen Kovac und Boateng.

Hoeneß legt Boateng Wechsel nahe

Den bislang letzten Teil dieser Entfremdung lieferte wohl Bayern-Präsident Uli Hoeneß, der Boateng bei der Double-Feier in München öffentlich einen Wechsel nahelegte. Rummenigge gibt sich da diplomatischer: "Ich glaube, wir müssen eine für beide Seiten seriöse und faire Lösung finden. Das halte ich grundsätzlich für möglich."

Mit Lucas Hernández und Benjamin Pavard kommen zwei neue Innenverteidiger im Sommer zum FC Bayern. Fünf Spieler – das sind mindestens einer zuviel. Dass Zukunftsspieler Süle geht, ist ausgeschlossen. Hummels spielte sich zuletzt wieder in die Startelf, auch hier ist ein Transfer unwahrscheinlich.

Die Zeichen von Boateng beim FC Bayern, sie stehen auf Abschied.

