DAVID ALABA - NOTE 3: Abwehrchef mit souveräner Ausstrahlung. Auch er ohne Mühe, wenn Cordoba angerannt kam. In Halbzeit zwei, als die Konzentration nachließ und die Bayern nicht mehr so attackierten, mit Schwierigkeiten – auch deshalb, weil er noch nie mit Hernández als "rechtem Nebenmann" in der Abwehrmitte gespielt hatte.