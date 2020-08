THIAGO, NOTE 3: Kapitaler Fehlpass in Minute vier, der zu einem Blitzkonter der Marke Lyon führt, der Schuss aber knapp neben Neuer am Außennetz endet und bei den Fans erstmals für Schnappatmung sorgt.

SERGE GNABRY, NOTE 1: Man of the match. Beendet die beängstigende erste Viertelstunde mit einem Solo der Extraklasse. Zieht von rechts zur Mitte, lässt sich von diversen Remplern nicht aus dem Gleichgewicht bringen und zieht in Minute 18 aus 16 Metern ab – und trifft mit Schwung hoch ins Netz zum da noch nicht verdienten 1:0. Für Gnabry Champions-League-Treffer Nr. 8. Nr. 9 dann eine Viertelstunde später, als Lewandowski Perisics Hereingabe nur mit dem Oberschenkel erwischt ist Gnabry aus kurzer Distanz wieder da.

Süle kommt zur Pause und leistet sich zwei Patzer

THOMAS MÜLLER, NOTE 3: Schlug in Minute 21 wie Goretzka aus ähnlicher Position am Ball vorbei. Auch sonst nicht stringent in seinem Tun – aber wann ist er das schon?

IVAN PERISIC, NOTE 3: Feiner Flachpass zum 2:0 auf Lewandowski, das letztlich Gnabry erzielte. Hätte in Minute 51 alles klar machen können, scheitert aber kläglich.

ROBERT LEWANDOWSKI, NOTE 2: 1. Chance in Minute 30 im Duett mit Müller: nix. 2. Chance wenig später nach Perisic-Pass: wieder nix. Nicht sein Spiel – bis zur 87. Minute. Da springt er nach Kimmich-Flanke am höchsten und köpft ein: 3:0.

NIKLAS SÜLE, NOTE 3: Kommt in der Halbzeit für Boateng. Gleich mit zwei Patzern.

KINGSLEY COMAN, NOTE 3: Löste nach einer Stunde Perisic auf Linksaußen ab. Blieb ähnlich blass.

PHILIPPE COUTINHO, NOTE 3: Kommt spät, trifft – aber nur aus dem Abseits.

CORENTIN TOLISSO UND BENJAMIN PAVARD KAMEN ZU SPÄT FÜR EINE BEWERTUNG