17.49 Uhr: Die Bayern gehen mit vier Zählern Vorsprung ins Spitzenspiel - eine Vorentscheidung für die Meisterschaft erwartet Hansi Flick aber selbst bei einem Sieg über den Dauerrivalen noch nicht. "Nach dem Spiel sind noch 18 Punkte zu vergeben, da ist noch nichts entschieden. Klar ist aber, dass wir heute einen Schritt in Richtung Meisterschaft machen wollen", erklärt der Bayern-Coach vor dem Spiel bei "Sky".

17.39 Uhr: Bei den Dortmundern sitzen Emre Can und Jadon Sancho überraschenderweise auf der Bank, der zuletzt angeschlagene Ex-Bayer Mats Hummels steht erwartungsgemäß in der Startelf.

17.30 Uhr: Die Aufstellungen sind da! Hansi Flick nimmt im Vergleich zum 5:2-Sieg am vergangenen Wochenende gegen Eintracht Frankfurt einen Wechsel vor: Serge Gnabry rückt für Ivan Perisic in die Startelf

17.20 Uhr: Hallo und herzlich willkommen im AZ-Liveticker! In einer Stunde steigt der große Showdown zwischen Borussia Dortmund und dem FC Bayern - bei uns verpassen Sie nichts!

FC Bayern und Dortmund in Topform

Nur drei Tage nach der Torgala gegen Eintracht Frankfurt (5:2) ist der FC Bayern am Dienstagabend erneut gefordert: Es geht zum Liga-Kracher nach Dortmund. Mit einem Sieg gegen den Tabellenzweiten könnten die Münchner ihren Vorsprung auf sieben Zähler ausbauen und für eine kleine Vorentscheidung im Titelrennen sorgen.

Der Rekordmeister ist seit nunmehr 13 Ligaspielen ungeschlagen, die letzten sechs Partien konnten allesamt gewonnen werden. Doch auch das Team von Lucien Favre ist in absoluter Top-Form: Der BVB kann ebenfalls auf eine Serie von sechs Siegen in Folge blicken. "Wir marschieren, Dortmund marschiert – da können wir uns freuen auf Dienstag", so Thomas Müller nach der Partie gegen Frankfurt.

Bayern ohne Thiago gegen Dortmund

Hansi Flick wird seine Startelf wohl nur auf einer Position verändern: Für Ivan Perisic dürfte am Dienstagabend wieder Serge Gnabry von Beginn an auflaufen.

Mittelfeldstratege Thiago steht dem Rekordmeister im Spitzenspiel nicht zur Verfügung, dies bestätigte der Bayern-Coach auf der Pressekonferenz am Montag. Der Spanier verpasste schon das Duell gegen Frankfurt aufgrund von Adduktorenproblemen.

