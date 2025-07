SPD wütend über "unerträgliche" CSU-Aussagen zu Richterwahl

Die Union will in der Causa Brosius-Gersdorf endlich wieder Ruhe in der Koalition, doch in der SPD schäumt es weiter. Sie nennt Beiträge von CSU-Ministern "beschämend".

dpa | 21. Juli 2025 - 14:08 Uhr

Carolin Wagner nennt die Debattenbeiträge aus der CSU zur geplatzten Richterwahl "beschämend". (Archivbild) © Carla Benkö/dpa