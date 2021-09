Söder im AZ-Interview: "Diese Merkel-Psalme waren äußerst hilfreich"

CSU-Chef Markus Söder wird Angela Merkel (CDU) vermissen - und ist mittlerweile sogar ein Fan der scheidenden Bundeskanzlerin. Das sagte der Bayerische Ministerpräsident im AZ-Interview.

München - "Natürlich war das Verhältnis zwischen CDU und CSU immer ein wechselvolles – denken Sie nur an die Migrationskrise. Aber sie hat unser Land all die Jahre gut beschützt und durch viele Krisen geführt. Ich bin persönlich sehr dankbar für die gute Zusammenarbeit während der Pandemie – auch hinsichtlich der menschlichen Komponente – und sogar ein Fan geworden", sagt Bayerns Ministerpräsident im Interview mit der Abendzeitung.

Auf die Frage, was es mit der menschlichen Komponente auf sich habe, antwortet er: " Gerade in den schweren Stunden hat sie mir ab und zu auch aufmunternde persönliche SMS geschickt. Diese „Merkel-Psalme“ waren äußerst hilfreich. Das habe ich sehr geschätzt. Den einen oder anderen Rat werde ich mir daher sicher auch in Zukunft noch von ihr holen."

Söder: "Die Chancen für die Wiesn stehen gut"

Wiesn-Fans macht Söder für 2022 Hoffnung: "Ich glaube, die Chancen dafür stehen gut." Auf die Frage nach dem Umfang sagt Söder: " Groß. Es werden wohl immer mehr Veranstalter auf 2G setzen, auch wenn wir das staatlich nicht anordnen werden. Wer 2G umsetzt und auch dafür sorgt, dass es ordentlich kontrolliert wird, braucht bald keine Maßnahmen mehr wie Abstand und Maske."

Eine Absage erteilt er allerdings Gedankenspielen, die Union könne doch auch dann eine Regierung bilden, wenn sie bei der Bundestagswahl als Zweite durchs Ziel gehen, wie sie etwa von FDP-Chef Christian Lindner oder Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) befeuert werden.

Söder: "Mathematisch geht alles, und es hat solche Regierungen auch schon gegeben, etwa 1976 unter Helmut Schmidt. Aber die politische Legitimation kann nicht nur mit Mathematik begründet werden. Für mich ist klar: Wer die Nummer eins ist, stellt die Regierung. Deshalb muss unser Ziel sein, die SPD auf den letzten Metern noch zu überholen – und damit den Regierungsauftrag zu bekommen."

Das gesamte Interview lesen Sie am Donnerstag, 23. September, in der Abendzeitung.