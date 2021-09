TV-Tipps am Montag

Eine Geiselnahme mit Todesfolge beschäftigt Staatsanwältin Schrader in "Die Jägerin" (ZDF). In der "Höhle der Löwen" (VOX) wird ein elektrisch leitfähiges Papier vorgestellt. Später sorgt Denzel Washington in "The Equalizer 2" (ZDF) auf eigene Faust für Gerechtigkeit.

20:15 Uhr, ZDF, Die Jägerin - Nach eigenem Gesetz, Krimi

Bei einem Einsatz im Rockermilieu wird eine junge Frau als Geisel verschleppt und ermordet. Staatsanwältin Judith Schrader (Nadja Uhl) beantragt vor Gericht eine Freiheitsstrafe für die beiden Angeklagten. Doch Intimfeindin und "Mafia-Anwältin" Andrea Marquart (Judith Engel) gelingt ein Freispruch für beide. Am nächsten Tag wird einer der Freigesprochenen erschossen. Michael Pollmann (Jörg Schüttauf), einer der am Einsatzort anwesenden Zivilfahnder, wird in die Ermittlungen eingebunden. Doch schnell gerät er selbst ins Visier von Judith Schrader und Jochen Montag (Dirk Borchardt).

20:15, Das Erste, Der Vierkampf nach dem Triell, Diskussion

Einen Tag nach dem Triell zwischen den Kanzlerkandidat:innen von CDU, SPD und Grünen positionieren sich in einem "Vierkampf" in der ARD die Spitzenkandidat:innen der derzeitigen Oppositionsparteien und die CSU. Wie unterscheiden sich ihre Politikvorstellungen für die nächsten Jahre, wo setzen sie ihre Schwerpunkte? Welche Koalitionen wären sie bereit einzugehen? Es diskutieren: Janine Wissler (Die Linke), Christian Lindner (FDP), Alexander Dobrindt (CSU) und Alice Weidel (AfD).

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert

20:15 Uhr, ONE, Angst in meinem Kopf, Psychodrama

Sonja Brunner (Claudia Michelsen) arbeitet als JVA-Beamtin in einem Gefängnis. Seit Jahren verdient sie das Geld für die Familie. Ihr Mann Jens (Matthias Koeberlin) ist freischaffend als Autor tätig und hofft, mit seinem neuen Roman endlich bei einem Verlag landen zu können. Nach einem Zwischenfall mit dem Gefangenen Michael Zeuner (Ralph Herforth), der Sonja Brunner bei einem Ausbruchsversuch als Geisel genommen hatte, wechselt sie in eine andere JVA - sie verdrängt das Erlebte und arbeitet weiter. Zunächst läuft auch alles gut, doch eines Tages wird ausgerechnet Zeuner an Sonjas neue Arbeitsstätte verlegt.

20:15 Uhr, VOX, Die Höhle der Löwen, Gründershow

In der heutigen Folge wird es feurig zwischen den Löwen. Der Papieringenieur Walter Reichel (75) und sein Kollege Peter Helfer (55) präsentieren den Löwen ein elektrisch leitfähiges Papier. Der besondere Clou von KOHPA: Das Papier soll den Menschen vor Strahlen schützen. Und: Hannes Trautmann (25) von MINIATOURING stellt seinen ultraleichten Mini-Wohnwagen vor.

22:15 Uhr, ZDF, The Equalizer 2, Thriller

Robert McCall (Denzel Washington) ist - oberflächlich betrachtet - ein unscheinbarer Taxifahrer. Was seine Fahrgäste nicht ahnen: Robert hat einst für die US-Regierung gearbeitet. Seit einer Explosion in einem Hotel gilt er jedoch als tot. Als ein junger Mann ihm vor einem teuren Hotel eine bewusstlose Frau ins Taxi setzt, reagiert Robert. Er fährt Amy (Caroline Day) nicht nach Hause, sondern in ein Krankenhaus. Dann kehrt er zu seinem Auftraggeber zurück und räumt mit dem selbstgerechten Herrenabend auf, dessen Opfer Amy wurde.