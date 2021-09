So sind Zuschauer am Sonntag beim dritten TV-Triell live dabei

Annalena Baerbock, Olaf Scholz und Armin Laschet treten am Sonntag zum dritten und letzten TV-Triell vor der Bundestagswahl an. So sind Interessierte live dabei.

19. September 2021 - 10:00 Uhr | (elm/spot)

Armin Laschet, Annalena Baerbock und Olaf Scholz bewerben sich um das wichtigste politische Amt in Deutschland. © imago/Future Image / imago/Future Image / imago/Manfred Segerer