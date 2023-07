Quoten-Triell im TV: Silbereisen gegen Schöneberger und Joko - wer hat sich beim Zuschauer durchgesetzt?

"Schlagerboom", "Denn sie wissen nicht, was passiert!" und "Wer stiehlt mir die Show? Best of" – am Samstagabend kämpften ARD, RTL und ProSieben um die beste Quote. Welche Show hat sich bei den Zuschauern durchgesetzt?

Wenn Florian Silbereisen im TV die Crème de la Crème der deutschen Schlagerbranche begrüßt, ist das eigentlich ein Garant für hohe Einschaltquoten. Doch am Samstagabend (1. Juli) musste sich der Entertainer mit einer harten Konkurrenz messen. Zeitgleich gingen Barbara Schöneberger, Günther Jauch und Thomas Gottschalk mit "Denn sie wissen nicht, was passiert!" bei RTL auf Sendung und Joko Winterscheidt präsentierte auf ProSieben "Wer stiehlt mir die Show? Best of". Wer hat die meisten Zuschauer vor den Bildschirm gelockt?

"Schlagerboom" konkurriert mit "Denn sie wissen nicht, was passiert!" und "Wer stiehlt mir die Show?"

In Kitzbühel betraten Stars wie Beatrice Egli, Michelle, Andreas Gabalier, Andy Borg und sogar Kultblondine Daniela Katzenberger die Bühne. Als Megastar begrüßte Florian Silbereisen US-Sängerin Anastacia. Währenddessen kämpften sich die Kollegen auf RTL durch allerlei lustige Spiele, Thomas Gottschalk führte als Showmaster durch "Denn sie wissen nicht, was passiert!" und Günther Jauch trat mit Motsi Mabuse gegen Barbara Schöneberger und Hendrik Duryn an. Auf ProSieben gab es bei der Show von Joko Winterscheidt zwar keine neue Folge, aber auch das Best of von "Wer stiehlt mir die Show?" kam bei den Zuschauern gut an.

ARD vs. RTL vs. ProSieben: Beim Zielpublikum gibt es einen klaren Sieger

Alle drei Sendungen lieferten bei der Zielgruppe solide ab. Doch für die 14- bis 49-Jährigen gibt es einen klaren Quotengewinner, wie die Zahlen beim Branchenmagazin " " zeigen. "Denn sie wissen nicht, was passiert!" setzte sich mit einem Marktanteil von 12,8 Prozent (420.000 Zuschauer) durch und landet in der Gesamtwertung sogar auf dem zweiten Rang hinter der Tagesschau (630.000 Zuschauer). Knapp dahinter positioniert sich Florian Silbereisen mit dem "Schlagerboom". Die Sendung erreichte einen Marktanteil von 10,8 Prozent (380.000 Zuschauer). Joko Winterscheidt bildet mit "Wer stiehlt mir die Show? Best of" das Schlusslicht (9,4 Prozent Marktanteil, 330.000 Zuschauer).

Silbereisen gewinnt nicht bei der Zielgruppe – aber die Gesamtwertung der Quoten überrascht

Bei der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen musste sich der "Schlagerboom" zwar der RTL-Konkurrenz knapp geschlagen werden, doch bei der Auswertung des Gesamtpublikums ab drei Jahren schaut es schon ganz anders aus. Florian Silbereisen lockte mit seiner ARD-Show insgesamt 4,01 Millionen Menschen vor den Bildschirm (20,3 Prozent Marktanteil). Barbara Schöneberger, Günther Jauch und Thomas Gottschalk fallen in dieser Wertung deutlich zurück, dort schalteten "nur" 1,6 Millionen Zuschauer ein (9,3 Prozent Marktanteil). In der Liste des Gesamtpublikums fällt "Wer stiehlt mir die Show? Best of" komplett raus, die Sendung konnte sich nicht unter den besten 25 platzieren.

Damit dürfte klar sein, dass Florian Silbereisen den Kampf um die beste Quote deutlich gewonnen hat. Mit der Gästeliste, die Top-Stars der Schlager- und Musikbranche zu bieten hatte, ist es allerdings auch keine große Überraschung, dass das Publikum breit gefächert war.