Aus für Louis Klamroth bei "Hart aber fair"? WDR prüft "weitere Optionen"

Seit Louis Klamroth für "Hart aber fair" vor der Kamera steht, mehrt sich die Kritik an Moderator und Sendung. Ein auslaufender Produktionsvertrag hat zur Folge, dass der Sender WDR nun eine weitere Zusammenarbeit mit dem 32-Jährigen prüft. Droht ihm etwa das Aus?

Es war kein leichter Start für Louis Klamroth, als er im Januar 2023 die Sendung "Hart aber fair" von Kollege Frank Plasberg übernommen hatte. Die ersten Folgen sorgten für niedrige Einschaltquoten, der Moderator stand aufgrund seiner Beziehung zu Klimaschutz-Aktivistin Luisa Neubauer in der Kritik und nun steht er auch noch vonseiten des Senders auf dem Prüfstand. Könnte der 32-Jährige seinen Job beim WDR verlieren?

"Hart aber fair": WDR lässt Vertrag mit Produktionsfirma auslaufen

Der Vertrag mit Louis Klamroth läuft noch bis Ende 2023 – so lange wird er wohl noch mindestens für "Hart aber fair" vor der Kamera stehen. Und dann? Die Zukunft des Formats und damit eine weitere Zusammenarbeit mit dem Moderator ist offen, denn auch der Vertrag mit der Produktionsfirma "Ansager & Schnipselmann" läuft aus. Eine Verlängerung wird es nicht geben, wie der Sender WDR auf Anfrage der " " mitteilt. "Der aktuelle Produktionsvertrag läuft bis Ende 2023. Die Gespräche des WDR mit Moderator und Produktionsfirma haben ergeben, dass eine Zusammenarbeit in der bisherigen Form über 2023 hinaus nicht möglich ist."

Louis Klamroth droht das Aus bei "Hart aber fair"

Bedeutet das auch gleichzeitig das endgültige Aus von "Hart aber fair" mit Louis Klamroth? Der Sender teilt weiter mit: "Der WDR prüft nun weitere Optionen für eine Fortsetzung der Zusammenarbeit mit Louis Klamroth und Hart aber fair in 2024." Damit ist klar, dass die Zukunft des Moderators und der Sendung auf der Kippe steht.

Mit diesem Plan könnte Louis Klamroth seinen Job bei "Hart aber fair" sichern

Jedoch scheint es so, als arbeite der 32-Jährige bereits an einem Plan, seinen Job und damit auch eine Fortsetzung von "Hart aber fair" in 2024 zu sichern. Wie am Mittwoch bekannt wurde, übernahm die Berliner Produktionsfirma "Florida Entertainment" die von Klamroth mitgegründete Produktionsfirma "K2H". Unter dem neuen Label "Florida Factual" könnte sich nun, dank des auslaufenden Vertrags mit "Ansager & Schnipselmann", diese Firma selbst um die Produktion von "Hart aber fair" bewerben. Ersten Gerüchten zufolge soll die Sendung in Zukunft digitaler werden und eine jüngere Zielgruppe anlocken. Wie es mit Louis Klamroth weitergehen wird, bleibt also vorerst abzuwarten.