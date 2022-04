Wieder kein Aufstieg: Michael Köllner erklärt, warum der TSV 1860 gescheitert ist

Der TSV 1860 wird wohl auch in der kommenden Saison in der 3. Liga antreten müssen. Löwen-Coach Michael Köllner lieferte nach der Niederlage gegen Osnabrück eine erste Analyse.

München - Nach der 2:3-Pleite am Karsamstag gegen den VfL Osnabrück kann der TSV 1860 nun für die kommende Spielzeit planen.

Denn die Löwen bleiben auch in der kommenden Saison drittklassig, der Aufstieg ist vier Spieltage vor Saisonende nur noch rechnerisch möglich.

Michael Köllner: "Haben eine schlechte Vorrunde gespielt"

Der Neun-Punkte-Rückstand auf den Relegationsplatz ist für die Löwen als Tabellenfünfter kaum noch aufzuholen. Verloren haben die Löwen den Kampf um den Aufstieg allerdings nicht am vergangenen Samstag, sondern bereits in der ersten Hälfte der Saison.

"Grundsätzlich haben wir schon eine schlechte Vorrunde gespielt – das muss man schon so sagen", analysierte Michael Köllner die vergangene Spielzeit nach der Partie gegen Osnabrück auf der Pressekonferenz. "Seit der Vorrunde laufen wir jetzt hinterher."

TSV 1860 hat in der Rückrunde eine "Mega-Bilanz"

Die Hinserie beendete Sechzig nur auf Tabellenrang elf. "Wenn du in der Vorrunde einfach eine Phase hast, in der du in sieben Spielen sechs Mal Unentschieden spielst und eine Niederlage hast – das ist dann natürlich eine lange Phase, in der du nicht konstant punktest", erklärte der Löwen-Coach weiter.

In der zweiten Saisonhälfte habe man allerdings eine "Mega-Bilanz". Zwar belegen die Löwen in diesem Ranking aktuell auch nur Rang fünf, allerdings fehlen in der Rückrundentabelle nur zwei Punkte auf die drittplatzierten Braunschweiger, die am kommenden Spieltag noch einmal spielfrei haben.

Greift 1860 nächste Saison wieder an? "Brauchen wieder einen guten Spirit"

Doch was fehlt dem TSV 1860 für den letzten, großen Schritt in Richtung Liga zwei? "Am Ende brauchen wir wieder einen guten Spirit – den haben wir aber trotzdem in der Saison gehabt", versuchte Köllner die Situation zu erklären, hatte aber so kurz nach der Partie keine passende Antwort parat. "Wenn die Saison vorbei ist, müssen wir – wie nach jeder Saison – analysieren und schauen, warum es dieses Jahr nicht gereicht hat und was am Ende auch fehlt."

Danach gilt es "an den richtigen Stellschrauben" zu drehen, so Sechzigs Übungsleiter. Ein wichtiger Faktor könnte in der kommenden Spielzeit ein Rückkehrer beim TSV 1860 werden, Ex-Löwe Tim Rieder soll kurz vor einer Unterschrift in Giesing stehen.