3. Liga im Liveticker zum Nachlesen: TSV 1860 München gegen VfL Osnabrück – Endergebnis 2:3

Tor! 2:3 - Lukas Kunze

Es hatte sich in den letzten Minuten angedeutet: Osnabrück geht erneut in Führung! Eine Flanke von links kommt an den langen Pfosten, wo Kunze heraneilt und den Ball aus sieben Metern aufs Tor schießt. Hiller ist geschlagen und auch Deichmanns Rettungsaktion auf der Linie kommt zu spät.