TSV 1860 gegen VfL Osnabrück in der Einzelkritik: Die Noten für die Löwen

Der TSV 1860 verliert im Aufstiegsendspiel im Grünwalder Stadion gegen Osnabrück mit 2:3. So sah der AZ-Reporter im Stadion die Leistung der Löwen.

Enttäuschung nach dem Nackenschlag zum 2:3 - Biankadi & Co. wissen: Das dürfte es gewesen sein mit dem Relegationsplatz.

München - Abseits-Gegentor, leidenschaftlicher Kampf, Zwei-Tore-Comeback – und am Ende dann doch der Knockout. Mit 2:3 verliert der TSV 1860 gegen den VfL Osnabrück das wegweisende Spiel um die Wahrung der Aufstiegschancen. Das dürfte es gewesen sein mit den Hoffnungen auf eine nächste Saison in Liga 2. Der TSV 1860 in der Einzelkritik.

TSV 1860 gegen Osnabrück – die Noten für die Löwen in der Einzelkritik

MARCO HILLER - NOTE 4: Konnte bei allen drei Gegentreffern nur hinterherschauen. Schenkte sich fast selbst noch einen ein. Entschärfte einen Kunze-Schuss.

YANNICK DEICHMANN - NOTE 3: Pflügte die rechte Seite vorne wie hinten um. Defensiv solide und mit einer wichtigen Rettungstat, ohne die es wohl 0:3 gestanden hätte. Bitter: seine aufstiegsreife, aber wirkungslose Grätsche war wohl hinter der Torlinie.

SEMI BELKAHIA - NOTE 3: Robust und kampfstark. Riskierte gegen Opoku als letzter Mann Kopf und Kragen und verhinderte damit das 0:2.

Salger unglücklich Schuld am Rückstand

STEPHAN SALGER - NOTE 5: Mehreren abgeklärten Abwehraktionen folgte ein gefährlicher, aber folgenloser Fehlpass. Deutlich blöder, dass er vor dem 0:1 eine Flanke unglücklich abfälschte und danach einen Schritt zu weit weg stand.

FABIAN GREILINGER - NOTE 4: Bekam den Vorzug vor dem jahrelang so gut wie unersetzlichen Steinhart. Traumpass auf Tallig, aber im Rückwärtsgang gegen Opoku öfter überfordert. Paradebeispiel: das 0:2.

QUIRIN MOLL - NOTE 4: Bissiger Zweikämpfer. Aber leichtfertiger, früher Ballverlust, der einen Konter ermöglichte und vor dem 0:2 auch nicht auf der Höhe.

Biankadi stark – aber nicht stark genug

MERVEILLE BIANKADI - NOTE 2: Stark, aber nicht stark genug. Traumhaftes Abseitstor, das nach dem Schiri-Pfiff schnell wieder ausgeträumt war. Bärenstarker Pass nach standhaftem Dribbling auf Bär, Assist für Tallig, Vorarbeit für Lex.

ERIK TALLIG - NOTE 3: Aktivposten. Gab einen ersten, aber unplatzierten Warnschuss ab. Hatte auch die erste dicke Chance, bekam den Zuckerpass von Greilinger freistehend vor dem Tor aber nicht schnell genug verarbeitet. Umso besser sein Traumtor zum 1:2, inklusiver feiner Ballannahme.

Erik Tallig scheitert an Osnabrück-Keeper Philipp Kühn. © IMAGO/MIS

RICHARD NEUDECKER - NOTE 4: Nicht nur Zauberfuß, sondern gerade im Verbund mit Moll auch Kampfzwerg. Verpasste es aber, Sechzigs Angreifer öfter in Szene zu setzen. Kein Mister Unverzichtbar.

STEFAN LEX - NOTE 4: Engagierter, aber glückloser Kapitän. Früh zu einem taktischen Foul gezwungen. Nach vorne zu wenig Impulse: vergab das 2:2 per Flachschuss, ein Lex-Querpass rollte an Freund und Feind vorbei.

MARCEL BÄR - NOTE 3: Pressing-Löwe an vorderster Front, hatte aber einen schweren Stand als Ball-Festmacher. Scheiterte nach gut 20 Minuten mit einem Lupfer an der Latte. Cool, cooler, Cello Bär bei seinem so wichtigen 2:2. Mehr kam aber zum Leidwesen der Löwen nicht mehr.

Marcel Bär im Duell mit Osnabrücks Maurice Trapp. © IMAGO/Ulrich Wagner (www.imago-images.de)

Leandro Morgalla – ihm gehört die Zukunft

LEANDRO MORGALLA - NOTE 2: Der hochtalentierte Junglöwe ersetzte Abwehrchef Salger zur Pause und fügte sich gleich mit einer Klärungsaktion am eigenen Fünfmeterraum ein. Szenenapplaus für ein gewonnenes Tackling gegen gleich zwei Osnabrücker.

DENNIS DRESSEL - NOTE 5: Ersetzte Spielmacher Neudecker nach gut einer Stunde. Kurbelte das 1860-Spiel aber kaum an und verlor den Ball vor dem 2:3.

PHILLIPP STEINHART UND TIM LINSBICHLER: Kamen zu spät für eine Bewertung