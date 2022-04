TSV 1860: Aufstiegskampf ade? Marcel Bär nach Pleite gegen Osnabrück gereizt

Der TSV 1860 verliert gegen den VfL Osnabrück mit 2:3 und muss damit wohl auch die letzten Aufstiegshoffnungen begraben. Die Enttäuschung ist den Löwen nach Abpfiff anzumerken, auch Torschütze Marcel Bär.

München – Was für ein turbulenter Nachmittag für den TSV 1860!

Die Löwen liegen nach 35. Minute 0:2 gegen den VfL Osnabrück zurück, gleichen mit den Fans im Rücken durch die Treffer von Erik Tallig (41.) und Marcel Bär (59.) aus, müssen sich aber am Ende doch mit 2:3 geschlagen geben. "Es ist extrem bitter, Wahnsinn", sagte Bär nach der Partie bei Magenta Sport.

TSV 1860: Der Traum vom Aufstieg ist wohl geplatzt

Die Pleite im Verfolger-Duell bedeutet gleichzeitig wohl auch das Aus im Aufstiegsrennen. Osnabrück zog durch den Auswärtssieg an den Löwen vorbei und ist nun neuer Tabellenvierter mit noch einem Nachholspiel in der Hinterhand. Die Sechzger belegen nun Rang fünf und haben zehn Zähler Rückstand auf den Tabellendritten 1. FC Kaiserslautern.

Ein Abstand, der vier Spieltage vor Saisonende kaum noch aufzuholen ist. Das dürfte nach der Niederlage am Samstagnachmittag wohl auch den Löwen selbst bewusst sein.

Marcel Bär nach Pleite genervt: "Was soll ich darauf antworten?

Bär reagierte auf eine entsprechende Frage des Reporters nach der Partie gereizt. "Was soll ich darauf antworten? Ich muss hier jede Woche die gleichen Fragen beantworten, keine Ahnung was morgen ist", so Sechzigs Topstürmer. "Kann man sich sparen, die Frage." Verständliche Ernüchterung beim TSV 1860 macht sich breit...

Am Ostersonntag haben die Lauterer, die am letzten Spieltag aufgrund des Türkgücü-Aus spielfrei sind, im Duell gegen Aufstiegskontrahent 1. FC Saarbrücken die Chance, den Abstand auf die Löwen weiter zu vergrößern. Für Sechzig gilt es jetzt, den Kopf hochzuhalten und Platz vier zu sichern, der die direkte Qualifikation für den DFB-Pokal bedeutet.