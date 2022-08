Wieder Anti-Ismaik-Konterfei in der Kurve: TSV 1860 greift durch

Beim 4:0-Heimerfolg des TSV 1860 gegen den SV Meppen war erneut eine große Anti-Ismaik-Fahne im Block der Löwen-Anhänger zu sehen. Die Verantwortlichen der Sechzger versuchen weiter gegen die Beleidigungen vorzugehen.

München - Der TSV 1860 feiert den dritten Sieg im dritten Saisonspiel und übernimmt nach dem 4:0 gegen den SV Meppen vorerst die Tabellenführung.

Beste Stimmung auf Giesings Höhen? Nicht ganz, denn wieder sorgten Löwen-Fans rund um das Heimspiel am Dienstagabend höchstwahrscheinlich für Ärger bei Klub-Verantwortlichen. Abermals war im Sechzger-Block eine große Anti-Ismaik-Fahne mit dessen durchgestrichenem Konterfei zu sehen.

1860 greift im Zoff gegen Hasan Ismaik weiter durch

Bereits an den ersten beiden Spieltagen war eine Fahne mit dem durchgestrichenen Kopf des Investors geschwenkt worden. Nun also schon wieder. Erst am Montagnachmittag hatte sich die Geschäftsführung der Löwen mit einem Offenen Brief an die Ultras gewandt und alle Seiten dazu aufgerufen, gemeinsam an einem Strang zu ziehen.

"'Die Botschaft macht der Empfänger, nicht der Sender', ist ein bekannter Ausspruch. So kommt die Fahne, die ein durchgestrichenes Konterfei von Hasan Ismaik zeigt, beim Empfänger und dessen Kulturkreis als Beleidigung und Diskriminierung an", hieß es unter anderem. "Während wir in unserem Stadion als Geschäftsleitung die Pflicht haben, klare Kante gegen Beleidigungen aller Art, insbesondere aber gegen Organe des TSV 1860 München zu zeigen, können wir auf anderen Spielfeldern nur zur Vernunft appellieren", schrieb die Geschäftsführung.

Durchgegriffen haben Sechzigs Verantwortliche auch am Dienstagabend im Zoff um den Löwen-Investor: In der Kurve wurden Fanutensilien, die sich gegen Ismaik richteten, verboten. Mehrere Anhänger hatten deshalb Probleme mit dem Ordnungsdienst, die auf Anweisung des TSV 1860 handelten. Sogar der Einlass ins Stadion wurde ihnen verwehrt, solange sie weiter kritische Fanartikel bei sich trugen. Der Zoff zwischen den Ultras und der Investorenseite um Ismaik nimmt also vorerst kein Ende.