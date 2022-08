Knie-Verletzung! TSV 1860 wochenlang ohne Phillipp Steinhart

Der TSV 1860 muss mehrere Wochen auf Phillipp Steinhart verzichten. Der Linksverteidiger hat sich gegen Meppen schwerer am Knie verletzt.

Phillipp Steinhart verletzt sich gegen Meppen am Knie.

München - Der nächste längerfristige Ausfall beim TSV 1860. Nach Marcel Bär hat es nun auch Phillipp Steinhart erwischt.

Der Linksverteidiger zog sich beim 4:0-Heimsieg gegen den SV Meppen eine Knieverletzung zu, wie die Löwen am Mittwoch nach eingehenden Untersuchungen bestätigten.

Ersetzt Freitag den verletzten Steinhart gegen Verl?

Der 30-Jährige wird der Mannschaft von Michael Köllner somit "einige Wochen" nicht zur Verfügung stehen. Steinhart, der die Löwen am Dienstag als Kapitän aufs Feld führte, war bereits in der 54. Minute verletzt auf dem Spielfeld liegengeblieben und musste behandelt werden. Er biss auf die Zähne und spielte noch rund 20 Minuten weiter, ehe er in der 76. Minute durch Alexander Freitag ersetzt wurde.

Sofern sich Fabian Greilinger bis zum Wochenende nicht von seiner Bauchmuskelentzündung erholt hat, darf Köllners Stiefsohn auch gegen den SC Verl (Samstag, 14 Uhr, Magenta Sport und im AZ-Liveticker) auf einen Startelf-Einsatz hoffen. Eine weitere Möglichkeit wäre auf Dreierkette umzustellen.