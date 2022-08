TSV 1860: Lakenmacher gibt die perfekte Antwort auf Köllners-Transferaussage

Doppelpacker Fynn Lakenmacher war beim 4:0 gegen Meppen der Mann des Spiels. Hat sich die Stürmersuche beim TSV1860 damit erledigt?

München - Bekannterweise steht Torschützenkönig Marcel Bär den Löwen noch bis voraussichtlich Ende des Jahres nicht zu Verfügung. Hält der TSV 1860 seine Augen nach einem potentiellen Ersatz auf dem Transfermarkt offen?

"Jaja natürlich, ich glaube es wäre sonst fatal", antwortete Michael Köllner am Montag auf die entsprechende Frage eines Journalisten. Zwar würden Meris Skenderovic und Fynn Lakenmacher "uneingeschränkt" sein Vertrauen genießen, "aber es ist absolut normal, dass man sich jetzt nochmal umschaut".

Weiter gab Köllner seinen zwei Schützlingen mit auf den Weg: "Je besser ihr den Job da vorne gemeinsam macht, umso eher werden sich die Themen erledigen". Gesagt, getan! Nach dem gelungenen Startelf-Debüt von Skenderovic vergangenen Samstag gegen Oldenburg gab auch Lakenmacher am Dienstagabend die passende Antwort auf dem Platz.

Mit einem Doppelpack beim 4:0 gegen Meppen avancierte der Sommer-Neuzugang zum Matchwinner (AZ-Note 1). Nachdem er in der ersten Halbzeit noch vor dem Tor scheiterte, traf er in Durchgang zwei binnen drei Minuten zum zwischenzeitlichen 2:0 und 3:0 und entschied somit die Partie. "Mich freut es, dass er einen Doppelpack schnüren konnte. Das Erfolgserlebnis tut ihm gut", sagte Köllner über den Zweifach-Torschützen.

Lakenmacher: "Eins der schönsten Tore meiner Karriere"

Vor allem bei seinem Debüt-Treffer im Löwen-Dress zeigte der wuchtige Mittelstürmer seine ganze Klasse auf. Mit dem Rücken zum Tor nahm er außerhalb des Sechzehners den Ball an, tankte sich durch zwei Gegenspieler durch und drosch das Leder per Dropkick in die Maschen.

"Ich glaube, das war eins der schönsten Tore meiner Karriere. Da habe ich meine ganze Wucht reingelegt. Ich muss es mir selber nochmal anschauen." Köllner sicherlich auch, denn nach Lakenmachers Bewerbungsschreiben kann sich der Löwen-Coach bei Stürmerfrage ein wenig zurück legen.