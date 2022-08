"Es ist ein Weltklasse-Gefühl": Neulöwe Lakenmacher jubelt über Doppelpack

München staunt über die Power-Löwen. In einer berauschenden zweiten Hälfte fackelte der TSV 1860 im dritten Saisonspiel gegen den SV Meppen ein Feuerwerk ab und gewann am Ende mit 4:0 (1:0). Nach dem Spiel bekamen die Sechzger das Grinsen gar nicht mehr aus dem Gesicht. Die Stimmen zum Spiel.

Der TSV 1860 feiert gegen Meppen den dritten Sieg in Folge.

München - Besser hätte Joseph Boyamba seinen Sprint durch die Mixed-Zone nach dem Spiel kaum timen können. Martin Kobylanski erklärte den wartenden Medienleuten gerade, wie er "einen super Ball von 'Jo' bekommt und ihn reinmacht". Kurzer Kommentar von Boyamba "Super Kobe" und ein Klaps auf den Allerwertesten. Die Stimmung bei den Löwen ist super. Und das liegt nicht nur an der spektakulären zweiten Hälfte, die der TSV 1860 gegen Meppen (4:0) ablieferte.

"Ein Weltklasse-Gefühl" für Löwen-Stürmer Lakenmacher

Die Löwen kämpfen und lassen den Funken auf die Zuschauer überspringen. Das breiteste Grinsen nach dem Spiel hatte sicher Fynn Lakenmacher. "Hier gleich zwei Tore vor der Fankurve zu schießen, ist ein Weltklasse-Gefühl", erklärte der Stürmer – "ich habe Gänsehaut gehabt, mit den zwei Toren im Rucksack dort zu stehen".

Sein erster Treffer war gleich einer für die Galerie. "Ich glaube, das war eins der schönsten Tore meiner Karriere. Da habe ich meine ganze Wucht reingelegt. Ich muss es mir selber nochmal anschauen". Sein Tor des Willens brach alle Dämme. Der SV aus Meppen war geschlagen und die große Party in Giesing begann – Hupkonzerte nach Abpfiff inklusive.

Lannert vor seiner Rückkehr zum Gastspiel beim SC Verl

Christopher Lannert analysierte nüchterner als seine Kollegen, hatte aber auch eine ganze Menge Lob für den Doppelpacker übrig. "Er hat ein Riesen-Spiel gemacht und seinen Körper extrem gut eingesetzt. Er kann uns im Spiel oft entlasten, indem er die Bälle festmacht".

Für Lannert ist das nächste Spiel gegen Verl ein ganz besonderes. Er trifft auf seine alten Team-Kollegen. "Dass ich sie so schnell wiedersehe, hätte ich auch nicht gedacht". Taktik-Tipps für seinen neuen Coach Michael Köllner hat er möglicherweise auch parat: "Wenn er mich nach bestimmten Sachen fragt, bekommt er Antworten. Aber die Verler wissen auch, dass ich was weiß, und werden nicht alles genauso machen wie in der letzten Saison."

TSV 1860 für mindestens einen Tag Tabellenführer der Dritten Liga

Vorerst grüßen die Löwen nach drei Siegen aus drei Spielen von der Tabellenspitze der Dritten Liga – zumindest für einen Tag. Ingolstadt und Saarbrücken können am Mittwochabend nachziehen. Doppelpacker Lakenmacher sieht die Tabellenführung als schöne Momentaufnahme: "Wir haben erst drei Spiele gespielt. Die Saison ist noch lange. Noch läuft nicht alles top, aber wir arbeiten weiter daran." Allen voran Neulöwe Lakenmacher, der sich am Dienstag bei den Fans im Grünwalder Stadion gleich mal gehörig beliebt gemacht hat.