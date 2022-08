3. Liga im Liveticker zum Nachlesen: TSV 1860 München gegen SV Meppen – Endergebnis 4:0

Und jetzt sind auch die Gäste zum Warmmachen da. Die AZ-Gegner-Analyse. Wenn wir über den SVM reden, müssen wir aus Löwen-Sicht über einen ganz bestimmten Spieler reden: Marvin Pourié. Klingelt das was, liebe Löwen-Fans? Genau, das ist der mit dem Schmierentheater aus der Saison 2009. Nach einem Trainingszoff bricht er das Training ab und verabschiedet sich unehrenhaft von der Grünwalder. Danach gab es für ihn Zwischenstopps in Dänemark, Belgien und Russland sowie in Liga zwei und drei in Deutschland. Jetzt ist er wieder in Giesing und zwar mit Volldampf. Mit einem Hattrick in knapp 18 Minuten schoss er die Gäste am Wochenende zum Sieg gegen Zwickau. Alarmstufe rot heute in der Löwen-Abwehr.