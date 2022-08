Trotz Doppelpack: 1860-Trainer Köllner gibt Lakenmacher keinen Freifahrtschein

Nach seinen beiden Toren gegen den SV Meppen wird Sturmtank Fynn Lakenmacher von den Fans gefeiert. Eine Startelf-Garantie für das Spiel gegen den SC Verl bringt ihm das aber nicht, stellt Trainer Michael Köllner klar.

München - Am Dienstagabend war auch für Fynn Lakenmacher endlich der Bann gebrochen. Nach drei hochengagierten, vor dem Tor aber unglücklichen Auftritten gegen Dresden, Dortmund und Oldenburg erzielte der Sommer-Neuzugang beim 4:0-Sieg gegen den SV Meppen endlich seine ersten beiden Treffer im Löwen-Trikot.

"Hier gleich zwei Tore vor der Fankurve zu schießen, ist ein Weltklasse-Gefühl", erklärte der Stürmer, der nach dem Spiel von der frenetischen Westkurve gefeiert wurde: "Ich habe Gänsehaut gehabt, mit den zwei Toren im Rucksack dort zu stehen."

Doppelpack gegen Meppen: Bär-Ersatz Lakenmacher "Spieler des Tages"

Seine starke Leistung brachte ihm beim Fachmagazin "kicker" als einem von fünf Löwen einen Platz in der "Elf des Tages" ein, zudem erhielt er die Auszeichnung als "Spieler des Tages". Ein perfekter Abend für den 1,88-Meter-Schrank, der vor der Saison vom TSV Havelse verpflichtet wurde und für den verletzten Marcel Bär in der Sturmspitze auflief.

Auch Trainer Michael Köllner freute sich über die Auszeichnungen für seine Löwen. "Ich bin natürlich stolz. Da weißt du als Trainer, dass du richtig gut gearbeitet hast", so der Oberpfälzer am Freitag. Wer denkt, dass sich Lakenmacher am Dienstagabend einen Freifahrtschein für die Startelf in den kommenden Spielen herausgeschossen hat, der irrt allerdings.

1860-Trainer Köllner stellt klar: "Es gibt bei mir kein Festspielen"

"Wer mich kennt, der weiß: Bei mir spielt sich keiner fest", scherzte der Löwen-Coach, der seine Botschaft aber ernst meinte: "Bei mir gibt es kein Festspielen. Wir haben einen Kader mit vielen interessanten Spielern. Es geht darum, dass am Ende der Saison alle Spieler zufrieden sind und nicht nur zehn oder elf Spieler."

Schon vor dem Spiel gegen Oldenburg wenige Tage zuvor hatten die meisten mit einem Startelf-Einsatz Lakenmachers gerechnet, stattdessen begann Sturm-Konkurrent Meris Skenderovic. "Da habe ich euch schon eines Besseren belehrt", meinte Köllner mit einem Augenzwinkern zu den Journalisten.

Ein besonderes Lob für Lakenmacher hatte Köllner am Donnerstag aber trotzdem noch parat. "An sein erstes Tor werde ich mich wahrscheinlich mein Leben lang erinnern. Das gehört sicherlich in die Galerie der schönsten Treffer, die ich als Trainer erleben durfte", sagte der Oberpfälzer.