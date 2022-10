Unterschriebm is! Der Morgalla-Coup ist für den TSV 1860 ein Millionen-Deal

Der Sache ist durch: Leandro Morgalla erhält seinen ersten Profivertrag bei 1860 und unterschreibt nach AZ-Informationen bis 2026 – ohne Ausstiegsklausel. "Leo wird bereits jetzt als großes Talent bewertet", sagt Günther Gorenzel.

München - Da haben sich die Sechzger ja auf allen Ebenen mächtig ins Zeug gelegt. Ein Video zeigt einen jungen Blondschopf, der schon in der U11 zu den Löwen gekommen ist, sein Gesicht im Zeitraffer der vergangenen acht Jahre verändert - und am Ende breit grinsend in die Kamera sagt: "Liebe Löwen-Fans, ich freue mich, dass ich auch in Zukunft den Löwen auf der Brust tragen darf."

In einem zweiten Video ist Sport-Boss Günther Gorenzel zu sehen, wie er seinen Servus auf das weiß-blaue Heim-Trikot des TSV 1860 setzt, bevor das Jersey dann durch die Geschäftsstelle bis in die Kabine getragen wird und dort eine zweite Unterschrift getätigt wird.

"So – jetzt is unterschrieben!", meint Leandro Morgalla und hält das Leiberl hoch.

Leandro Morgalla: Profivertrag bis 2026 beim TSV 1860 unterschrieben

1860 hat es (endlich) geschafft. Der erst 18-jährige und hochtalentierte Junglöwe bleibt bei den Blauen. In der Pressemitteilung sprechen die Sechzger nur von einem "langfristigen" Engagement. Nach AZ-Informationen währt die Vertragsverlängerung, die für den Verein wie Weihnachten, Ostern und die aktuelle fünfte Jahreszeit namens Oktoberfest zusammen zu werten ist, bis ins Jahr 2026.

Unterschriebm is!

"Ich sehe beim TSV 1860 München die Chance, wichtige Fortschritte in meiner Entwicklung zu machen", sagt Morgalla über sein Bekenntnis zu den Blauen: "Ich fühle mich in München und beim TSV 1860 sehr wohl. In den vergangenen acht Jahren habe ich eine starke Beziehung zum Verein und den großartigen Fans aufgebaut. Ich bin glücklich, diesen Weg fortsetzen zu können."

1860 und Morgalla: Verhandlungen über Wochen

Die Sechzger dürften, wie nicht nur die Bewegtbilder rund um den ersten Profivertrag des Youngsters zeigen, mindestens genauso glücklich sein. "Leo tritt für sein Alter – auf und auch außerhalb des Platzes – schon sehr reif auf und wird in der Fußballszene bereits jetzt als großes Talent bewertet", sagt Gorenzel: "Daher freut es uns umso mehr, dass erneut ein junger Spieler aus unserem Nachwuchsleistungszentrum sich schon früh klar dazu bekannt hat, den Weg in den Profifußball mit dem TSV 1860 München zu gehen."

Der Geschäftsführer Sport erklärt über die Verhandlungen, die sich wochenlang hingezogen haben: "Mit intensiven und sehr vertrauensvollen Gesprächen mit ihm und seinem Umfeld konnten wir nun eine für beide Seiten sehr zielführende langfristige vertragliche Lösung erzielen, über die ich für Leo, als auch den TSV 1860 und seine Fans sehr glücklich bin."

Gorenzels Glück liegt zunächst darin begründet, dass 1860 sportlich weiter auf den Senkrechtstarter bauen kann, der bisher alle neun Saisonspiele über die volle Distanz bestritten und daher seinen Anteil zum erfolgreichen Auftakt in die neue Spielzeit beigetragen hat.

Vertrag hat keine Ausstiegsklausel – Bei Wechsel winken Millionen

Nicht zuletzt reibt sich der Österreicher auch deshalb die Hände, weil somit geklärt sein dürfte, dass Morgalla im Falle eines Abgangs in die Bundesliga eine millionenschwere Ablöse einspielt.

Der Deal ist schließlich zur Löwenfreude ohne Ausstiegsklausel ausgehandelt worden, eine Ablösesumme wäre also frei zu verhandeln. Zuletzt hatte 1860 mit Dennis Dressel (Hansa Rostock) ein hoffnungsvolles Talent ablösefrei ziehen lassen müssen.

Morgalla gilt im Vergleich als deutlich heißere Aktie.

Morgalla fällt gegen BVB II aus

Auf dem Platz muss Trainer Michael Köllner erstmals auf den Innenverteidiger verzichten: Am Samstag bei Borussia Dortmund II (14 Uhr live bei Magenta Sport und im AZ-Liveticker) fällt der Youngster wegen muskulären Problemen aus. "Jetzt geht es darum, die beste Besetzung gegen Dortmund zu finden", meinte Köllner. Morgallas Fehlen in der Startelf soll eine Ausnahme bleiben - bis er irgendwann für einen Millionenregen sorgt...