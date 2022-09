TSV 1860 gegen BVB II: Spielt ein Ex-Nationalspieler gegen die Löwen?

Mit dem Ende der Länderspielpause geht es auch in der Dritten Liga wieder um wichtige Punkte. Am Samstag tritt der TSV 1860 München beim BVB II an. Und der könnte einen ehemaligen Nationalspieler in seinen Reihen haben.

30. September 2022 - 15:41 Uhr | aw