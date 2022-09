Löwen-Talent bleibt langfristig: Leandro Morgalla verlängert Vertrag beim TSV 1860!

Es wurde bereits erwartet, jetzt ist es auch offiziell: Löwen-Youngster Leandro Morgalla hat seinen Vertrag beim TSV 1860 langfristig verlängert.

München - Vor dem Duell mit Borussia Dortmund II am Samstag (14 Uhr, Magenta Sport und im AZ-Liveticker) gibt es erfreuliche Nachrichten von der Grünwalder Straße: Leandro Morgalla hat seinen Vertrag bei den Löwen langfristig verlängert! Das teilte der TSV 1860 am Freitagvormittag mit.

Junioren-Nationalspieler Morgalla ist seit dieser Saison unumstrittener Stammspieler in der Elf der Sechzger. Der erst 18-Jährige spielte alle bisherigen neun Ligaspiele sowie die Partie im DFB-Pokal gegen die erste Mannschaft des BVB von Beginn an.

"Leo tritt für sein Alter und auch außerhalb des Platzes schon sehr reif auf und wird in der Fußballszene bereits jetzt als großes Talent bewertet", wird Sport-Geschäftsführer Günther Gorenzel in der Mitteilung zitiert. "Daher freut es uns auch umso mehr, dass erneut ein junger Spieler aus unserem BayWa-Nachwuchsleistungszentrum sich schon früh klar dazu bekannt hat, den Weg in den Profifußball mit dem TSV 1860 München zu gehen."

Beide Seiten konnten laut Gorenzel eine "sehr zielführende langfristige vertragliche Lösung erzielen" – bis wann das neue Arbeitspapier gültig ist, haben die Löwen allerdings nicht offiziell mitgeteilt. Spekuliert wird jedoch über eine Verlängerung bis 2026.

Das sagt Morgalla zu seiner Verlängerung

"Ich fühle mich in München und beim TSV 1860 sehr wohl. In den vergangenen acht Jahren habe ich eine starke Beziehung zum Verein und den großartigen Fans aufgebaut. Ich bin glücklich, diesen Weg fortsetzen zu können", sagt Morgalla zu seiner Verlängerung. Er hofft bei den Löwen "wichtige Fortschritte in meiner Entwicklung" machen zu können.

Beim Spiel gegen Dortmund II wird das Top-Talent in der Innenverteidigung aber mit ziemlicher Sicherheit fehlen. "Er wird zu 95 Prozent ausfallen", sagte Trainer Michael Köllner auf der Pressekonferenz am Donnerstag. Der Grund: Eine Verletzung am Hüftbeuger.