TSV 1860: "Wird zu 95 Prozent ausfallen" – Morgalla-Einsatz gegen Dortmund II stark gefährdet

Abwehr-Youngster Leandro Morgalla steht dem TSV 1860 gegen Borussia Dortmund II höchstwahrscheinlich nicht zur Verfügung. Zudem fallen zwei weitere Löwen-Spieler aus.

München - Der TSV 1860 muss am Samstag gegen Borussia Dortmund II (14 Uhr, Magenta Sport und im AZ-Liveticker) aller Voraussicht nach auf Youngster Leandro Morgalla verzichten. "Er wird zu 95 Prozent ausfallen", bestätigte Michael Köllner am Donnerstag auf der Pressekonferenz.

Der 18-Jährige hat sich im Training der U19-Nationalmannschaft verletzt und ist vorzeitig von der Länderspielreise zurückgekehrt. "Schade für uns, aber auch schade für ihn, weil er dadurch die drei Länderspiele verpasst hat und uns fehlen wird."

Die Verletzung sei allerdings glücklichweise "nicht so schlimm wie am Anfang befürchtet", so der Löwen-Coach.

Wein und Kretzschmar fallen sicher aus

Definitiv verzichten müssen die Sechzger gegen Dortmunds Reserve auf Tom Kretzschmar und Daniel Wein, die beide krankheitsbedingt ausfallen. "Auch Martin Kobylanski ist krank gewesen", erklärte Köllner.

Die zuletzt angeschlagenen Spieler Jesper Verlaat, Stefan Lex, Erik Tallig, Fabian Greilinger und Marius Wörl sind hingegen wieder fit und "greifen am Samstag im Signal-Iduna-Park Borussia Dortmund an".