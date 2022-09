Löwenstarke Abwehr: Jesper Verlaat spielt bei 1860 auch mit angebrochener Rippe

Leandro Morgalla kam verletzt aus der Länderspielpause zurück. Wer rückt für ihn beim Spiel gegen Dortmund II in die Innenverteidigung? Auf Jesper Verlaat können die Sechzger immer zählen – er spielt auch mit angebrochener Rippe.

München – Es gibt auf den Pressekonferenzen vor einem Löwen-Spiel immer ein Ritual. Die ersten Worte gehören 1860 Cheftrainer Michael Köllner. Mit einem Auge schielt er auf seinen kleinen Spickzettel, um die Lage bei den Verletzten zu verkünden und auf das kommende Spiel einzugehen.



Vor dem Kick der Löwen gegen die zweite Mannschaft von Borussia Dortmund (Samstag, 14 Uhr live bei Magenta Sport und im AZ-Liveticker) stand auf seinem kleinen Zettel noch ein spannendes Detail über Jesper Verlaat. Der Abwehrmann der Löwen brach sich in den ersten Saisonspielen die Rippe an. Trotzdem zog er in den folgenden Partien voll durch und war oft bester Löwe auf dem Platz. Pusht das seine Nebenleute?

1860-Abwehrmann Leon Morgalla ist verletzt

Leandro Morgalla, ganz frisch mit einem Profi-Vertrag ausgestattet, hat sich in der Länderspielpause verletzt und fällt im Spiel gegen Dortmund mit hoher Wahrscheinlichkeit aus. Doch der Löwen-Trainer hat auf seinem Zettel schon die ein oder andere Alternative notiert.

Glück, Belkahia oder Lang – wer steht in der Löwen-Abwehr?

"Wir haben drei Innenverteidiger in der Hinterhand", sagt Köllner. Alle konnten sich in den letzten Testspielen und im Pokal präsentieren. Michael Glück, Semi Belkahia und Niklas Lang stehen bereit für die Startelf im Signal Iduna Park. So ganz in die Karten ließ sich Köllner jedoch nicht schauen, wer denn nun den Platz neben Jesper Verlaat in der 1860-Abwehr bekommt. "Es gibt unterschiedliche Konstellationen, wie du das Spiel angehen kannst", so der Löwen-Trainer.

Verlaat spielte mit gebrochener Rippe

Besagter Verlaat ist der Fels in der Löwen-Abwehr. Köllner berichtete vor dem Spiel in Dortmund noch ein kleines Detail, wie löwenstark sein Abwehrmann spielt. In den ersten Saisonspielen brach er sich die Rippe an. Natürlich wurde das vom Verein nie an die große Glocke gehängt, um keine unnötige Zweikampf-Motivation beim Gegner auszulösen.

Aussetzen war für Verlaat aber nie eine Lösung "Der hat ein Training ausgesetzt und dann wieder auf dem Platz gestanden und gespielt", berichtet es Köllner nicht ohne Stolz in der Stimme.

"Es tut uns unglaublich gut, dass wir so einen Spieler haben." Sicher auch am Samstag gegen Dortmund. Wer auch immer an seiner Seite antritt.