TSV 1860 will Abwehr wieder dicht bekommen - Köllner warnt vor Offensiv-Trio

In den vergangenen Wochen offenbarte der TSV 1860 teils gravierende Defensivprobleme. In dieser Woche hat Trainer Michael Köllner den Fokus daher auf die Abwehrarbeit gelegt. In Dortmund soll die Null wieder stehen, doch der BVB verfügt über ein brandgefährliches Offensiv-Trio.

10. Dezember 2021 - 16:21 Uhr | bl