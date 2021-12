Sascha Mölders: Eine ziemlich naheliegende Lösung nach dem Aus beim TSV 1860?

Alpha-Löwe Sascha Mölders steht beim TSV 1860 vor dem Aus. Nach AZ-Informationen steht eine Vertragsauflösung kurz bevor – und sogar ein Wechsel zu Konkurrent Türkgücü im Raum. Ob aus Hass bald Liebe wird?

München - Rückblick: Am 17. April 2021 tätigte Sechzigs Kapitän Sascha Mölders nach einem 2:0-Sieg der Löwen gegen Türkgücü live im Fernsehen eine Aussage, die gleichermaßen seinen Kultstatus bei Sechzig nährte – und seine Abneigung gegenüber der stadtinternen Konkurrenz zum Ausdruck brachte. Möglicherweise könnten sich die Verhältnisse künftig radikal ändern.

"Der Sportskamerad Kothny hat gesagt, Türkgücü möchte Sechzig München in München ablösen", polterte der 36-Jährige gegen Geschäftsführer Max Kothny und stellte klar: "Wenn Sechzig München eines Tages mal in der Kreisliga C spielen sollte, mit dieser Wucht, die der Verein hat, dieser Fanbase, und alles, was drumherum ist – es ist unmöglich, dass Sechzig in München von irgendwem abgelöst wird."

Rumms, diese Ansage an Sechzigs neuen Drittliga-Kontrahenten hat gesessen. Ob nun aus Hass plötzlich Liebe wird?

1860 und Mölders handeln eine Vertragsauflösung aus

Genauso unwahrscheinlich wie die Wachablösung der Klubs in Mölders' Augen schien es nämlich, dass der Ex-Bundesligaspieler ein Dreivierteljahr später seinen Status als Fußballgott der Giesinger und sogar seine Anstellung verlieren könnte. Tja, weit gefehlt. Wobei wir beim Gipfel aller vermeintlich unrealistischer Szenarien wären: Mölders und Türkgücü.

Der besagte Sportskamerad Kothny und dessen Verein konnte den Blauen bisher vielleicht nicht den Rang ablaufen, aber sie könnten Mölders schnappen. Zuerst einmal die Fakten. 1860 und der geschasste Spielführer handeln derzeit eine Vertragsauflösung aus. "Ich bin im intensiven Austausch mit seinem Berater und eine Lösung im Sinne aller Beteiligter herbeizuführen", hatte Sport-Geschäftsführer Günther Gorenzel dazu erklärt.

1860 und Mölders liegen noch weit auseinander

Nach AZ-Informationen lagen die Vorstellungen in der ersten Verhandlungsrunde noch auseinander. Kein Wunder: Mölders will eine stattliche Abfindung kassieren, sonst könnte er seinen Vertrag schließlich auch aussitzen. Die Giesinger wollen ihn dagegen aus chronischer Geldnot so günstig wie möglich loswerden.

An dieser Stelle kommt der Klub von Geldgeber Hasan Kivran ins Spiel.

Mölders' Berater und Türkgücü in Kontakt

Wie die AZ erfuhr, standen Mölders' Berater und Türkgücü öfter in Kontakt. Und zwar über das bisher verbriefte Interesse hinaus. "Es wäre fatal, wenn ein Spieler dieser Qualität auf dem Markt ist und wir uns nicht mit ihm beschäftigen würden. Das wäre ja unprofessionell", hatte der damalige Trainer Alexander Schmidt im Sommer 2020 über Mölders erklärt.

Anstatt wie Ex-Löwe Aaron Berzel die Seiten zu wechseln, hatte Mölders seinen Vertrag beim TSV damals um ein Jahr verlängert. Wie an den mittlerweile wieder "entsorgten" Schmidt und Berzel ersichtlich, spräche ein sicherer Arbeitsplatz nun nicht gerade für Sechzigs Nachbarn. Aus der Sicht des abgesägten Alpha-Löwen, der seine Karriere ohnehin bald beenden wird, würde ein Winter-Wechsel aber folgende Vorteile mit sich bringen: Er könnte nochmal ein stattliches Gehalt aushandeln und es auf dem Rasen jedem beweisen: eine mölders'sche Trotzreaktion auf seine Ausbootung, wenn man so will.

© IMAGO / Sven Simon Bild 1 von 12 212 Spiele, 82 Tore und jede Menge Erinnerungen: Sascha Mölders hat während seiner Zeit beim TSV 1860 einiges erlebt. Die AZ blickt zurück auf die sechs Jahre der "Wampe von Giesing" in München - klicken Sie sich durch! © IMAGO / Lackovic Bild 2 von 12 Willkommen in Giesing, Sascha! Am 29. Dezember 2015 wird der Mann, der später als "Die Wampe von Giesing" Schlagzeilen schreiben wird, von Ismaik-Vertreter Noor Hassan Basha und Sportchef Oliver Kreuzer als Neuzugang vorgestellt. Zunächst für ein halbes Jahr auf Leihbasis vom FC Augsburg verpflichtet, wechselt der gebürtige Essener im Sommer darauf fix zum TSV 1860. © IMAGO / Sven Simon Bild 3 von 12 Der erste Jubel im neuen Trikot: Am 27. Februar 2016 trifft Sascha Mölders erstmals für die Löwen - und holt kurz vor Schluss auch noch den Elfmeter zum entscheidenden 3:2 gegen Fortuna Düsseldorf heraus. Insgesamt sollten 81 weitere Mölders-Tore fallen. © IMAGO / Jan Huebner Bild 4 von 12 Glück gehabt: Zum Ende seiner Debütsaison bei den Löwen entkommt 1860 nur knapp dem Abstieg. Am letzten Spieltag geht es für 1860 zu Mölders' Ex-Klub FSV Frankfurt, der trotz eines 2:1-Sieges den Gang in die 3. Liga antreten muss. © IMAGO / Nordphoto Bild 5 von 12 Ein Jahr später ist es dann aber soweit: Der TSV 1860 muss nach der verlorenen Relegation gegen Jahn Regensburg in die 3. Liga. Mölders, nach dem Abstieg vertragslos, verabschiedet sich am Tag darauf emotional von den Fans. "Das ist alles der blanke Albtraum", schreibt der Angreifer auf Facebook. Dass seine Löwen-Zeit noch lange nicht vorbei sein soll, ist damals noch nicht klar. © IMAGO / MIS Bild 6 von 12 Genau das Gegenteil sollte der Fall sein! Mölders tritt den bitteren Gang in die Regionalliga mit an und startet - unter anderem mit Timo Gebhart - sechs Wochen später beim FC Memmingen die "Mission Wiederaufstieg". Insgesamt steuert er in der Saison 2017/18 in 33 Spielen starke 19 Tore und 14 Vorlagen bei. © IMAGO / MIS Bild 7 von 12 Am Ende der Spielzeit geht es für die Löwen als Meister in der Aufstiegs-Relegation gegen den 1. FC Saarbrücken. Nachdem er schon beim 3:2-Sieg einen Doppelpack schnürte, bringt der Torjäger seine Sechzger im Rückspiel vom Punkt auf 1:2 heran. Noch immer unvergessen: Der Ausgleichstreffer von Simon Seferings in der 82. Minute, der 1860 in die 3. Liga bringen sollte. © IMAGO / MIS Bild 8 von 12 Was folgt, ist die pure Ekstase: Nach Abpfiff fluten die Fans das Spielfeld, die Spieler feiern ausgelassen mit ihren Anhängern und Mölders genehmigt sich (natürlich!) ein kühles Weißbier. © IMAGO / Hartmut Bösener Bild 9 von 12 Ebenfalls ein denkwürdiger Moment: Im November 2019 verlässt Vereinslegende Daniel Bierofka, der mit den Löwen im Jahr nach dem Aufstieg den Klassenerhalt schaffte, den Klub. Beim ersten Spiel nach dem Abgang des Trainers in Halle bedankt sich unter anderem Mölders (hier mit Aaron Berzel) mit einer Trikot-Botschaft beim Ex-Coach. © IMAGO / Ulrich Wagner Bild 10 von 12 Eineinhalb Jahre später verpassen die Löwen erst am letzten Spieltag die Aufstiegs-Relegation. Mölders spielte wohl die Saison seines Lebens: Mit 22 Toren in 33 Spielen schoss er sich nicht nur zum ältesten Profi-Torschützenkönig in der Geschichte des deutschen Fußballs, sondern wurde außerdem von den Kollegen noch zum Spieler der Saison gewählt. Den Schmerz über den verpassten Aufstieg kann dies allerdings nicht lindern. © IMAGO / Eibner Bild 11 von 12 Seine Form aus der Vorsaison kann Mölders allerdings nicht ansatzweise in die neue Saison retten. Beinahe sinnbildlich dafür steht dieser verschossene Elfmeter gegen Halle am 8. Spieltag. © IMAGO / Ulrich Wagner Bild 12 von 12 Wohl die letzten Sekunden im Löwen-Trikot: Sascha Mölders wird beim 2:5-Desaster gegen Magdeburg in der 76. Minute ausgewechselt und durch Tim Linsbichler ersetzt.

Türkgücü sucht einen torgefährlichen Stürmer

Türkgücü hat seit Montag die Ohren gespitzt, trotz Mölders' Eskapaden: Mit nur 20 Punkten aus 18 Spielen liegt der Tabellen-16., weit hinter den gesteckten Erwartungen zurück. Wie nur 18 Tore (viertschwächste Bilanz der Liga) offenlegen, könnte das Team von Interimscoach Alper Kayabunar einen torgefährlichen Stürmer dringend brauchen.

Mölders im roten Trikot mit Türkgücüs Wappen auf der Brust - es wären unvorstellbare Bilder, würde er im Derby-Rückspiel am 22. Januar im Türkgücü-Dress auflaufen. Es wäre aber - nicht nur räumlich - eine naheliegende Lösung. Was er wohl ins Mikrofon raunen würde...