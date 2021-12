Der Abstieg von Sascha Mölders beim TSV 1860: Vom Fußballgott zur Persona non grata

Der tiefe Fall des Alpha-Löwen: Sportchef Gorenzel und der Berater des 1860-Kapitäns verhandeln nach AZ-Infos bereits über einen Auflösungsvertrag. Auch Allesfahrer und Ultras stellen sich gegen Mölders.

München - "Sascha Mölders, Fußballgott!" Wie oft hallte dieser Schlachtruf der Fans des TSV 1860 aus der Westkurve durchs Grünwalder Stadion. Ein Schlachtruf voller Ehrerbietung für ihn, den Alpha-Löwen. Er wird wohl nie wieder zu hören sein auf Giesings Höhen.

Sascha Mölders, 36-jähriger Noch-Kapitän des TSV 1860, steht bei seinen so liebgewonnenen Sechzgern vor dem Aus. Nach AZ-Informationen trafen sich Sport-Boss Günther Gorenzel und Mölders-Berater Serafino Luzzi am Mittwoch, um über eine Vertragsauflösung zu verhandeln. Die Fronten sind so verhärtet wie die Bauchmuskeln der "Wampe von Giesing" vielleicht zu seinen besten Zeiten vor 15 Jahren mal waren: Mölders, der sich "schockiert" über die (vorübergehende) Beurlaubung zeigt, würde wohl nur mit einer satten Abfindung zustimmen - oder andernfalls seinen Vertrag bis Sommer 2022 aussitzen.

Kein Statement von Familie Mölders

Die AZ fragte nach im Hause Mölders. "Leider dürfen wir nichts sagen", antwortete Ivonne Mölders, nachdem Ehemann Sascha und dessen Berater nicht auf unsere Anfragen reagiert hatten. Klingt eher danach, als würde man sich für eine gerichtliche Auseinandersetzung wappnen - und den Sechzgern dabei keine (weitere) Angriffsfläche bieten wollen. Fragt sich nur, ob Mölders nicht schon genug Verfehlungen für mehrere Abmahnungen angehäuft hat. Was sich die 1860-Bosse vorwerfen lassen müssen: Sie haben den Kapitän viel zu lange durchkommen lassen mit seinen fragwürdigen und laut der Aussagen mehrerer Beteiligter sogar strafbaren Aktionen.

© IMAGO / Sven Simon Bild 1 von 12 212 Spiele, 82 Tore und jede Menge Erinnerungen: Sascha Mölders hat während seiner Zeit beim TSV 1860 einiges erlebt. Die AZ blickt zurück auf die sechs Jahre der "Wampe von Giesing" in München - klicken Sie sich durch! © IMAGO / Lackovic Bild 2 von 12 Willkommen in Giesing, Sascha! Am 29. Dezember 2015 wird der Mann, der später als "Die Wampe von Giesing" Schlagzeilen schreiben wird, von Ismaik-Vertreter Noor Hassan Basha und Sportchef Oliver Kreuzer als Neuzugang vorgestellt. Zunächst für ein halbes Jahr auf Leihbasis vom FC Augsburg verpflichtet, wechselt der gebürtige Essener im Sommer darauf fix zum TSV 1860. © IMAGO / Sven Simon Bild 3 von 12 Der erste Jubel im neuen Trikot: Am 27. Februar 2016 trifft Sascha Mölders erstmals für die Löwen - und holt kurz vor Schluss auch noch den Elfmeter zum entscheidenden 3:2 gegen Fortuna Düsseldorf heraus. Insgesamt sollten 81 weitere Mölders-Tore fallen. © IMAGO / Jan Huebner Bild 4 von 12 Glück gehabt: Zum Ende seiner Debütsaison bei den Löwen entkommt 1860 nur knapp dem Abstieg. Am letzten Spieltag geht es für 1860 zu Mölders' Ex-Klub FSV Frankfurt, der trotz eines 2:1-Sieges den Gang in die 3. Liga antreten muss. © IMAGO / Nordphoto Bild 5 von 12 Ein Jahr später ist es dann aber soweit: Der TSV 1860 muss nach der verlorenen Relegation gegen Jahn Regensburg in die 3. Liga. Mölders, nach dem Abstieg vertragslos, verabschiedet sich am Tag darauf emotional von den Fans. "Das ist alles der blanke Albtraum", schreibt der Angreifer auf Facebook. Dass seine Löwen-Zeit noch lange nicht vorbei sein soll, ist damals noch nicht klar. © IMAGO / MIS Bild 6 von 12 Genau das Gegenteil sollte der Fall sein! Mölders tritt den bitteren Gang in die Regionalliga mit an und startet - unter anderem mit Timo Gebhart - sechs Wochen später beim FC Memmingen die "Mission Wiederaufstieg". Insgesamt steuert er in der Saison 2017/18 in 33 Spielen starke 19 Tore und 14 Vorlagen bei. © IMAGO / MIS Bild 7 von 12 Am Ende der Spielzeit geht es für die Löwen als Meister in der Aufstiegs-Relegation gegen den 1. FC Saarbrücken. Nachdem er schon beim 3:2-Sieg einen Doppelpack schnürte, bringt der Torjäger seine Sechzger im Rückspiel vom Punkt auf 1:2 heran. Noch immer unvergessen: Der Ausgleichstreffer von Simon Seferings in der 82. Minute, der 1860 in die 3. Liga bringen sollte. © IMAGO / MIS Bild 8 von 12 Was folgt, ist die pure Ekstase: Nach Abpfiff fluten die Fans das Spielfeld, die Spieler feiern ausgelassen mit ihren Anhängern und Mölders genehmigt sich (natürlich!) ein kühles Weißbier. © IMAGO / Hartmut Bösener Bild 9 von 12 Ebenfalls ein denkwürdiger Moment: Im November 2019 verlässt Vereinslegende Daniel Bierofka, der mit den Löwen im Jahr nach dem Aufstieg den Klassenerhalt schaffte, den Klub. Beim ersten Spiel nach dem Abgang des Trainers in Halle bedankt sich unter anderem Mölders (hier mit Aaron Berzel) mit einer Trikot-Botschaft beim Ex-Coach. © IMAGO / Ulrich Wagner Bild 10 von 12 Eineinhalb Jahre später verpassen die Löwen erst am letzten Spieltag die Aufstiegs-Relegation. Mölders spielte wohl die Saison seines Lebens: Mit 22 Toren in 33 Spielen schoss er sich nicht nur zum ältesten Profi-Torschützenkönig in der Geschichte des deutschen Fußballs, sondern wurde außerdem von den Kollegen noch zum Spieler der Saison gewählt. Den Schmerz über den verpassten Aufstieg kann dies allerdings nicht lindern. © IMAGO / Eibner Bild 11 von 12 Seine Form aus der Vorsaison kann Mölders allerdings nicht ansatzweise in die neue Saison retten. Beinahe sinnbildlich dafür steht dieser verschossene Elfmeter gegen Halle am 8. Spieltag. © IMAGO / Ulrich Wagner Bild 12 von 12 Wohl die letzten Sekunden im Löwen-Trikot: Sascha Mölders wird beim 2:5-Desaster gegen Magdeburg in der 76. Minute ausgewechselt und durch Tim Linsbichler ersetzt.

Bei vielen Fans hat Mölders seinen Stellenwert inzwischen - wie in der Mannschaft - verloren. "In der Runde der Allesfahrer sehen wir Mölders schon länger kritisch. Ich war noch einer seiner letzten Befürworter, doch nach dem, was man jetzt so hört, ist das auch vorbei", meinte Roman Wöll, der am Dienstag mit anderen auserwählten Fans zu einem Aufklärungsgespräch an der Grünwalder Straße weilte, auf Nachfrage: "Ich bin jetzt keiner, der über jemanden herfällt, aber ich wüsste nicht, wie man jetzt noch mit Mölders weitermachen könnte."

1860-Ultras: Mölders soll keinen Fuß mehr ins Grünwalder Stadion setzen

Und dann wären da noch die Ultras. Vertreter der "Münchner Löwen" wären zu besagtem Treffen auch geladen gewesen, doch sie sollen abgesagt haben - nicht ohne ausrichten zu lassen, dass Mölders keinen Fuß mehr ins Sechzgerstadion setzen soll.

Mölders, vom Fußballgott zur persona non grata.

Während sich der Unmut der Sportlichen Leitung um Cheftrainer Michael Köllner und Gorenzel durch Mölders' Entgleisungen und Nicht-Einhaltung des sorgsam mit der Mannschaft erarbeiteten Verhaltenskatalogs erklären lässt, sind den Ultras neben manchen sportlichen wie zwischenmenschlichen Gründen die Nachrichten des Ex-Bundesligaspielers in den Sozialen Medien sauer aufgestoßen: Diese legen nahe, dass sich Mölders über den Verein stellt - für die treuen Vollblutfans ein Unding.

Mölders mit lautem Schrei am Montag

Man darf nun gespannt sein, wie schnell oder eher zäh sich die Verhandlungen gestalten: Nach AZ-Informationen soll Mölders im Rahmen des Gesprächs am Montag so laut geschrien haben, dass es die gesamte Geschäftsstelle des TSV im dritten Stock mitbekommen hat. "Emotionen sind subjektiv. Ich kann nicht in Sascha hineinschauen, sondern nur sagen, was sich in diesem Gespräch zugetragen hat", hatte Gorenzel darüber erklärt und Finanz-Geschäftsführer Marc-Nicolai Pfeifer "als weitere objektive Person" hinzugezogen.

Bleibt zu hoffen, dass der Poker zwischen Gorenzel und Luzzi auf sachliche Art und Weise stattfindet und im Sinne aller Beteiligten eine Lösung gefunden werden kann, die nicht noch mehr zur Schlammschlacht wird. Trotz aller Verfehlungen hat Mölders dem TSV schließlich auch nach dem Absturz in die Regionalliga die Treue gehalten und in die Dritte Liga geschossen.

Kehrt Mölders nach Duisburg oder Essen zurück?

Apropos: Es gibt mehr oder weniger realistische Szenarien, von denen manche Fans je nach Vereinszugehörigkeit träumen: Eine Rückkehr zum MSV Duisburg oder Rot-Weiß Essen, wie manche Anhänger von Mölders' Ex-Klubs fordern. Ob Türkgücüs Geldgeber Hasan Kivran, der Mölders schon mal verpflichten wollte, mit Geldscheinen wedelt?

Mancher Mölders-Befürworter schielt sogar auf zwei Pleiten gegen den BVB II und Würzburg, die Köllner und Gorenzel den Kopf kosten sollen. Steile These. Aber selbst das würde das nach Giesing zurückgekehrte Chaos nur noch vergrößern, anstatt das Aus des Fußballgottes zu verhindern.