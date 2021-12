TSV 1860: Stephan Salger wettert wegen Gegentor-Flut - "Innenverteidiger sind nicht die Deppen!"

Der TSV 1860 sah bei den Gegentreffern in den vergangenen Spielen nicht immer gut aus. Stephan Salger sieht hier jedoch nicht nur die Innenverteidiger in der Verantwortung - und nimmt die komplette Mannschaft in die Pflicht.

02. Dezember 2021 - 13:54 Uhr | AZ