TSV 1860: Morgalla vor Rückkehr – Dreikampf um den Platz neben Verlaat?

Supertalent Leandro Morgalla hat seine Hüftprobleme überstanden und kehrt rechtzeitig für den Kracher gegen den FC Ingolstadt zurück. Mittlerweile ist die Konkurrenz im Abwehrzentrum aber größer geworden – wer schnappt sich den Platz neben Jesper Verlaat?

München - Es war nicht weniger als ein Millionen-Coup, den der TSV 1860 Ende vergangener Woche verkündete: Top-Talent Leandro Morgalla hat seinen Vertrag verlängert und bleibt den Löwen langfristig erhalten. Nach AZ-Informationen läuft der neue Kontrakt bis 2026 – und enthält keine Ausstiegsklausel.

Das Löwen-Trikot konnte er sich seit der Verkündung des Deals aber nicht mehr überstreifen. Aufgrund einer Hüftverletzung, die er sich während der Länderspielpause bei der U19-Nationalmannschaft zugezogen hatte, war der 18-jährige Blondschopf aus dem hessischen Biedenkopf beim Auswärtsspiel gegen Borussia Dortmund II (1:1) zum Zuschauen gezwungen.

Fachmagazin "kicker": Morgalla ist der notenbeste Drittliga-Spieler

Es war die erste Ligapartie, die Morgalla in dieser Saison verpasst hat. In den neun Spielen zuvor hatte er stets an der Seite von Abwehrchef Jesper Verlaat über die vollen 90 Minuten auf dem Platz gestanden und mit einer für sein Alter äußerst bemerkenswerten Ruhe und Abgeklärtheit voll überzeugt.

Das renommierte Fachmagazin "kicker" führt Morgalla mit einem Notenschnitt von 2,33 gar als besten Spieler der bisherigen Drittliga-Saison, Platz zwei belegt Nebenmann Verlaat mit 2,35. Ging es um die Startelf, gab es für Trainer Michael Köllner in dieser Saison kein Vorbeikommen am 18-jährigen Abwehr-Juwel.

TSV 1860: Semi Belkahia fiel zuletzt wochenlang aus

Nun, allzu viel Auswahl hatte der Oberpfälzer auch nicht. Semi Belkahia, der über weite Strecken der Vorsaison noch in der Innenverteidigung gesetzt war und auch am ersten Spieltag bei Dynamo Dresden von Beginn an ran durfte, fiel seit Anfang August aufgrund einer Oberschenkelverletzung aus.

Niklas Lang, der vierte Innenverteidiger im Bunde, konnte sich im Training offenbar nicht für Einsätze empfehlen und feierte sein Saisondebüt in der Liga erst am siebten Spieltag gegen den MSV Duisburg, zog sich dabei aber eine Kopfverletzung zu und fiel daraufhin aus.

Niklas Lang und Semi Belkahia sind zurück, brauchen aber noch Spielpraxis

Während der Länderspielpause hatten beide die Gelegenheit, ihren Rückstand zumindest teilweise aufzuholen. Beim enttäuschenden Toto-Pokal-Aus in Illertissen (0:1) war ihnen die mangelnde Spielpraxis aber noch anzumerken.

In Abwesenheit Morgallas durfte Lang in Dortmund aber wieder von Beginn an ran und zeigte eine ordentliche Leistung. Belkahia stand zwar im Kader, kam aber nicht zum Einsatz. Beim brisanten bayerischen Derby gegen den FC Ingolstadt am Samstag (14 Uhr, BR, Magenta Sport und im AZ-Liveticker) werden alle drei wieder dabei sein und sich um den Platz neben Verlaat streiten.

Aufgrund seiner starken Leistungen dürfte Morgalla aber mit einem Vorsprung ins Rennen gehen – nach seiner Vertragsverlängerung vor allem mit ordentlich Rückenwind...