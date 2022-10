Mit buntem Rahmenprogramm: "Unternehmer für Sechzig" veranstalten Löwenabend fürs NLZ

Im November veranstalten die "Unternehmer für Sechzig" am Trainingsgelände einen "Löwenabend in der Alm". Mit dabei sind die Comedians Roland Hefter, Simon Pearce und Cengiz Öztunc. Die Einnahmen fließen ins Nachwuchsleistungszentrum.

Griabig! Mitte November veranstalten die "Unternehmer für Sechzig" einen "Löwenabend in der Alm". (Archivbild)

München - Die "Unternehmer für Sechzig" haben sich mal wieder etwas besonderes ausgedacht, um Geld für das Nachwuchsleistungszentrum des TSV 1860 zu generieren. Am 11. November steigt am Trainingsgelände der "Löwenabend in der Alm".

Geboten wird ein buntes Rahmenprogramm mit Auftritten der Comedians Roland Hefter, Simon Pearce und Cengiz Öztunc, außerdem gibt es eine Talkrunde mit den Aufstiegshelden von Meppen und eine Tombola mit "löwenstarken Preisen".

TSV 1860: U17 plant Auslandsreise mit Spielen gegen Spitzenteams

Der komplette Gewinn wird ins Nachwuchsleistungszentrum fließen, damit etwa der Fahrservice für die Junglöwen erhalten und ausgebaut wird und die U17-Mannschaft eine Auslandsreise mit Spielen gegen internationale Spitzenteams unternehmen kann.

Die Karten für die Veranstaltung beinhalten ein Buffet, kosten 60 Euro und werden am Trainingsgelände in Bene's Kuchl und im Löwenstüberl sowie im Haarstudio Wieser in Fürstenfeldbruck (Kirchstraße 5) verkauft. Los geht es um 19 Uhr, Einlass ist eine Stunde früher.