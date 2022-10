Vor Spiel gegen Ex-Klub Ingolstadt: 1860-Kapitän Stefan Lex fehlt im Training

Stefan Lex, der gegen Dortmund II vorzeitig ausgewechselt werden musste, nahm auch am Mittwoch nicht am Training des TSV 1860 teil. Nach der Einheit gab Trainer Michael Köllner allerdings Entwarnung.

München - Fällt Stefan Lex für den Kracher am Samstag gegen Ingolstadt (14 Uhr, Magenta Sport, BR und im AZ-Liveticker) aus? Der zuletzt angeschlagene Ex-Schanzer fehlte am Mittwoch im Mannschaftstraining des TSV 1860.

Nach der Einheit gab Köllner allerdings Entwarnung: "Er ist morgen wieder im Training". Bereits beim 3:1-Heimerfolg gegen Erzgebirge Aue Mitte September fehlte der 32-Jährige mit muskulären Problemen. Vergangenes Wochenende beim 1:1 in Dortmund stand er zwar in der Startelf, in der 71. Minute ging es für Sechzigs Kapitän aber nicht mehr weiter und er musste ausgewechselt werden.

Entwarnung bei 1860-Abwehrchef Verlaat

Auch Abwehrchef Jesper Verlaat ist bereit für das Duell mit Ingolstadt: Der Niederländer, der am Dienstag noch pausierte, trainierte einen Tag später wieder mit dem Team.

Von Marcel Bär gibt es ebenfalls erfreuliche Nachrichten: Der Torjäger stand am Dienstag erstmals mit dem Ball wieder auf dem Rasen und absolvierte auch schon ein Teiltraining mit der Mannschaft. Ein Comeback noch vor der Winterpause scheint also möglich.