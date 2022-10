TSV 1860: Comeback noch in diesem Jahr? Marcel Bär erstmals wieder im Mannschaftstraining

Marcel Bär nähert sich seinem Comeback: Am Dienstag trainierte er erstmals nach seiner Verletzung wieder am Ball und absolvierte auch schon ein Teiltraining mit der Mannschaft.

München - "Welcome back, Marcel Bär", twitterte 1860-Investor Hasan Ismaik am Dienstag. Denn es gab erfreuliches aus Giesing zu berichten: Erstmals seit über zwei Monaten stand Marcel Bär am Dienstag wieder mit seinem Teamkollegen auf dem Trainingsplatz.

Der 30-Jährige trainierte mit dem Ball und nahm sogar schon an Teilen des Mannschaftstrainings teil.

Bär glaubt an Comeback noch in diesem Jahr

Ende Juli zog sich Bär im DFB-Pokal gegen Borussia Dortmund (0:3) eine Fußverletzung zu, seitdem fällt er aus – ein Comeback in diesem Jahr galt als eher unwahrscheinlich.

Kann der Stürmer jetzt doch noch 2022 in der 3. Liga für den TSV 1860 auf Torejagd gehen? Bär jedenfalls zeigte sich zuletzt bereits optimistisch: "Mir geht es den Umständen entsprechend sehr gut. Ich mache gute Fortschritte. Ich denke, dass ich dieses Jahr nochmal auf den Platz zurückkehren werde", sagte er Mitte September im "Hacker-Pschorr-Fantalk".

Sein Trainer Michael Köllner trat kurz darauf allerdings auf die Euphoriebremse:"Wir machen das step-by-step", erklärte der Löwen-Coach. Auch mit dem Wissen, dass sein Team den Ausfall von Sechzigs Toptorjäger in Form von Meris Skenderovic und vor allem Fynn Lakenmacher gut kompensiert hat.