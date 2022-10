3. Liga im Liveticker: TSV 1860 München gegen FC Ingolstadt – Endstand 1:2

Das war wohl nichts! Die Löwen haben hier die erste Halbzeit verpennt und sich so um die Punkte gebracht. In der zweiten Hälfte wurde es zwar besser, doch fast in allen Aktionen fehlte einfach die Geschwindigkeit. Ingolstadt gewann zwar keinen Sympathie-Preis, aber immerhin drei Punkte. Sie hatten Glück, dass sie das Spiel mit elf Mann beenden durften. Da wäre sicher die ein oder andere gelb-rote Karte fällig gewesen. Schiri Brand machte nicht die glücklichste Figur heute. Wollen wir mal hoffen, dass Sportchef Günther Gorenzel nicht wieder, wie in der Halbzeitpause, an der Schiri-Kabine anklopft und hier alles ruhig bleibt. Auch nach dem Abpfiff gab es noch die ein oder andere Rangelei auf dem Rasen. Ein Nachmittag zum Vergessen also für die Löwen. Wir sagen Servus aus Giesing und bis bald.