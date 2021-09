TSV 1860: Löwen-Legenden verteidigen Sascha Mölders

Kehrt Sechzigs Kultstürmer beim Heimspiel gegen Viktoria Berlin wieder in die Startelf zurück? Das Votum der 1860-Ikonen Karsten Wettberg, Peter Pacult und Fredi Heiß fällt eindeutig aus.

München - Nach einer ereignisreichen Woche sind die Augen beim TSV 1860 mehr denn je auf Sascha Mölders gerichtet. Nicht nur die Sechzger-Fans fragen sich: Darf der Alpha-Löwe am Samstag gegen Viktoria Berlin (14 Uhr, Magenta Sport/BR und im AZ-Liveticker) wieder von Beginn an ran?

Eine Woche zuvor gab es bekanntlich den Mölders-Rumms bei Sechzig. Was Michael Köllner bereits auf der Pressekonferenz am Freitag angedeutet hatte, zog er dann auch durch: Beim 1:1 gegen Verl setzte er den Löwen-Kapitän erstmals in dieser Saison auf die Bank, lediglich in der Schlussphase durfte der 36-Jährige ran.

"Plauzen"-Kritik von Bodden: Mölders reagiert mit Humor

Es folgte die "Plauzen"-Kritik von Sechzigs Kultstürmer Olaf Bodden, auf die mittlerweile auch Mölders reagiert hat. "Der Kommentar ist an meiner Wampe abgeprallt und bei meinem Vater in Essen gelandet", kommentierte "die Wampe von Giesing" höchstpersönlich einen Facebook-Beitrag von "Magenta Sport". "Er lässt sich gerade Autogrammkarten drucken und nennt sich ab sofort Vater Wampe."

Okay, seinen Humor hat der Torjäger behalten, aber wie geht es mit ihm nun sportlich weiter? Vor dem Heimspiel am Samstag gegen den Tabellenzweiten (14 Uhr, Magenta Sport/BR und im AZ-Liveticker) hat die AZ drei Löwen-Legenden zur Causa Mölders befragt - und die Antworten fielen eindeutig aus.

"Ihn auf der Bank schmoren lassen, das würde ich nicht tun", sagt Trainer-Ikone Karsten Wettberg: "Ein solcher Spieler wie Sascha, der immer spielen will, braucht Vertrauen. Ihn länger auf die Bank zu setzen, sage ich mal vorsichtig: Das geht nicht gut."

Alpha-Löwe mit Torflaute: Mölders erhält Rückendeckung

Auch Peter Pacult glaubt weiter an die Qualitäten des Alpha-Löwen. Zwar hat Mölders derzeit "eine Phase, in der er nicht trifft und nicht gut ausschaut", aber eines ist gewiss: "Er hat sicherlich noch immer das Zeug dazu, um Sechzig zu helfen", sagt der Ex-Bundesliga-Stürmer.

"Ich würde ihn wieder reintun", lautet die klare Ansage von Meister-Löwe Fredi Heiß. Denn der 80-Jährige hat bereits eine Vorahnung: "Garantiert trifft er mit einem Spiel Pause beim nächsten Mal gegen Berlin! Auf Dauer ist Sascha Mölders sowieso kaum zu ersetzen, weil er so viel Erfahrung mitbringt und seine Tore macht."

Ergo: "Mölders in die Startelf und dann wird es Berlin schon zu spüren bekommen." Ob es Köllner nach dieser turbulenten Woche ähnlich sieht und ihn am Samstag wieder von Beginn an von der Leine lässt?