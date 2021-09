TSV 1860: "An meiner Wampe abgeprallt" Sascha Mölders reagiert auf Bodden-Kritik

Jetzt hat sich auch Sascha Mölders zur Kritik von Olaf Bodden geäußert. Der Kapitän des TSV 1860 reagiert auf seine typische Art und Weise.

München – Es waren harte Worte zuletzt von Olaf Bodden an Sascha Mölders, dessen "Plauze" laut Bodden im Profifußball nichts verloren habe. Sechzigs ehemaliger Stürmer relativierte bereits seine Aussagen und entschuldigte sich beim 36-jährigen Löwen-Kapitän.

Nun hat sich die "Wampe von Giesing" höchstpersönlich zu der Kritik geäußert: "Der Kommentar ist an meiner Wampe abgeprallt und bei meinem Vater in Essen gelandet", kommentierte Mölders einen Facebook-Beitrag von "Magenta Sport".

Mölders: Sein Vater "lässt sich gerade Autogrammkarten drucken"

Mölders' Vater Gerd schaltete sich nach Boddens-Kritik an der Figur des Alpha-Löwen auf Facebook ein. Er könne die Worte nicht verstehen, denn in der erfolgreichen vergangenen Saison "hat die Wampe kaum einen gestört, da hat auch ein Olaf Bodden nichts zu sagen gehabt. Jetzt, wo es mal nicht so gut läuft, ist NATÜRLICH die Wampe schuld. So geht’s halt mal im Fußball. Aber da kommt Sascha wieder raus."

Ganz so ernst scheint Mölders die Worte von Bodden eh nicht genommen zu haben: Denn sein Vater "lässt sich gerade Autogrammkarten drucken und nennt sich ab sofort Vater Wampe", kommentierte der 36-Jährige ironisch weiter.