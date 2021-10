3. Liga im Ticker zum Nachlesen: TSV 1860 München gegen Viktoria Berlin - Endstand 1:1

Im letzten Auswärtsspiel beim SC Verl musste Sascha Mölders mit einem Platz auf der Bank vorlieb nehmen - steht der Löwen-Kapitän gegen Berlin wieder in der Startelf? Michael Köllner will sich diesbezüglich noch nicht festlegen. "Ich sage es offen und ehrlich: Ich bin in diesem Punkt noch unentschlossen. Es gibt zwei Überlegungen, dazu muss ich aber noch die heutigen Trainingseindrücke abwarten", sagte der Löwen-Coach am Freitag.